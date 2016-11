Wien – Mariahilf: Mann mit Messer attackiert

Wien (OTS) - Gestern ereignete sich ein folgenschweres Zusammentreffen dreier Personen in der Kurzgasse. Ein 30-Jähriger, der gemeinsam mit seiner Freundin unterwegs war, traf auf den 35-jährigen Ex-Freund der Frau. Der 35-Jährige attackierte den 30-Jährigen daraufhin mit einem Messer und fügte ihm eine Stichverletzung im Hüftbereich zu. Danach flüchtete er zu Fuß vom Vorfallsort. Der 30-Jährige begab sich daraufhin selbstständig in ein Spital. Der 35-Jährige stellte sich wenig später auf einer Polizeiinspektion. Er ist in Haft.

