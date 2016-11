Wien – Favoriten: Einbruchsdiebstahl in Restaurant

Wien (OTS) - Gestern beobachtete eine Frau um 22.10 Uhr drei Männer bei einem Einbruch in ein Lokal am Frödenplatz. Die Zeugin verständigte die Polizei. Im Zuge einer Sofortfahndung konnten alle drei Täter, sie hatten sich auf der Flucht getrennt, festgenommen werden. In einem Fall mussten die Polizeibeamten einen Schreckschuss in der Neilreichgasse abgeben um den flüchtenden Täter zu stoppen. Die Männer befinden sich in Haft. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt.

