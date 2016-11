U.S. Brigadier General Patricia M. Anslow verleiht Orden an österreichischen Militär

Wien (OTS) - Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Botschaft der Vereinigten Staaten in Wien verlieh Brigadier General Patricia M. Anslow, U.S. Army Chief of Staff der Kosovo Forces, heute am 18. November dem österreichischen Brigadier General Anton Wessely den U.S. Legion of Merit Orden. Diese höchste militärische Auszeichnung für Nicht-Amerikaner erhielt Brigadier General Wessely für seine außergewöhnlich verdienstvollen Leistungen als stellvertretender KFOR Kommandant zwischen Oktober 2013 und September 2014 im Kosovo. U.S.

Botschafterin in Österreich Alexa Wesner betonte bei diesem Anlass:

„Was unsere wichtigen gemeinsamen Aufgaben betrifft, ist die U.S.-österreichische Zusammenarbeit für dauerhaften Frieden und Stabilität auf dem Balkan eine unserer sichtbarsten und beständigsten Kooperationen – und dies schon seit mehr als zwanzig Jahren.“ Die „Professionalität und das Engagement unserer Militärangehörigen und unserer Diplomaten“ leisten einen bedeutenden Beitrag bei der Verwirklichung eines „gemeinsamen Zieles: ein geeintes, freies und friedliches Europa“, unterstrich Botschafterin Wesner.

Rückfragen & Kontakt:

US-Botschaft Wien

Dr. Alice Burton

Public Affairs / Press Section

+43 (0)1 31339-2068 oder 0676 / 555-0163

burtonam @ state.gov

http://austria.usembassy.gov