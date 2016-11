TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 21. bis 25. November 2016

Wien (OTS) - Montag, 21/11/2016

- Afrikatag 2016

Link: https://europa.eu/newsroom/events/africa-day-2016_de

Dienstag, 22/11/2016

- Europäisches Forum für Nanoelektronik 2016 (ENF2016)

Link: https://europa.eu/newsroom/events/european-nanoelectronics-forum





- Europa: DIALOG

mit Peter Fritz, ORF-Korrespondentin in Berlin

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://www.europadialog.eu/termine/

- Wöchentliche Kommissionssitzung

Ort: Straßburg

Zeit: 13.00 Uhr

- Pressekonferenz mit Erster Vizepräsident Frans Timmermans, EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Kommissar Neven Mimica (Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung) zu Nachfolgeregelung zum Cotonou-Abkommen und zum neuen Konsens zur Entwicklungspolitik

Zeit: 14.30 Uhr

- Pressekonferenz mit EU-Kommissarin Vera Jourova (Justiz, Verbraucher und Gleichstellung) zum Insolvenzverfahren

Zeit: 16.30 Uhr

- Pressekonferenz mit Vizepräsident Katainen und EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska (Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU) zu Start-ups und Scale-ups Initiative

Zeit: 17.00 Uhr

Mittwoch, 23/11/2016

- Pressegespräch (on the record): EU-Bildungsmonitor 2016: Vorstellung der Ergebnisse für Österreich

Mit: Michael Teutsch, Generaldirektion Bildung, Jörg Wojahn, Vertreter der EU-Kommission in Österreich

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Monitor für die allgemeine und berufliche Bildung 2016

Zeit: 13:00 bis 15:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://ec.europa.eu/austria/events/monitor

- Pressekonferenz mit EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) zur Veröffentlichung von OECD: "Gesundheit auf einen Blick: Europa 2016"

Zeit: 12:00 Uhr

Donnerstag, 24/11/2016

- Forum „Sichereres Internet” 2016

Ort: Luxemburg

Link: https://europa.eu/newsroom/events/safer-internet-forum-2016_de

Donnerstag, 24/11/2016 – Freitag, 25/11/2016

- Seminar für Medienvertreter der Zivilgesellschaft

Ort: Österreichische Diplomatische Akademie, Wien, Österreich

Link: https://europa.eu/newsroom/events/civil-society-media-seminar_de

Freitag, 25/11/2016

- Europa und die Entwicklungszusammenarbeit

Zeit: 15:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://www.donau-uni.ac.at/de/department/migrationglobalisierung

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

