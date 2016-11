AVISO: Bundesminister Hans Peter Doskozil und Wolfgang Sobotka besuchen die Übung „AEGIS 16“

Bundesminister Doskozil übergibt neue Kampfhelme an die Truppe

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 23. November, um 8.30 Uhr besuchen Verteidigungsminister Doskozil und Innenminister Sobotka gemeinsam die Übung „AEGIS 16“, in der zentralen Netzleitstelle der EVN in Maria Enzersdorf. Österreichisches Bundesheer und Polizei führen dabei verschiedene Szenarien der Übung „AEGIS 16 - Schutz kritischer Infrastruktur“ vor, um die professionelle Zusammenarbeit hervorzuheben.

Im Anschluss an die Vorführung übergibt Hans Peter Doskozil die neuen Kampfhelme des Bundesheeres an die Soldaten des Jägerbataillons 33, Jägerbataillons 19 sowie an die Miliz-Jägerkompanie Tulln.

Programm

08.30 Uhr Eintreffen der Bundesminister

08.55 Uhr Vorführung Personenkontrolle

09.10 Uhr Dynamische Vorführung mit Bundesheer und Cobra

09.45 Uhr Statische Waffenschau

10.00 Uhr Übergabe der Kampfhelme an die Soldaten

Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeit.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich unter presse @ bmlvs.gv.at oder +43664 622 1005 bis spätestens Dienstag, 22.11.2016, 15 Uhr anzumelden!

Datum: 23.November 2016

Uhrzeit: 09.00 Uhr

Ort: Zentrale Netzleitstelle EVN Maria Enzersdorf, EVN-Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf

