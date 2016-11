„So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt im Palais Niederösterreich in Wien

Eröffnung mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 25. und 26. November findet zum 10. Mal der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt im Palais Niederösterreich in Wien statt. Bei freiem Eintritt erwarten die Gäste kulinarische Köstlichkeiten von den „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieben und eine bezaubernde Winterwelt mit stimmungsvoller Musik und traditionellem Handwerk. In der blau-gelben Spezialitätenwelt mitten in Wien präsentieren über 60 Aussteller regionale Schmankerln zum Genuss direkt vor Ort, sowie Spezialitäten und Geschenke zum mit nach Hause nehmen. Zum Rahmenprogramm zählen kostenlose Führungen durch das Alte Landhaus, sowie eine Backstube, in der Kinder verschiedene Kipferln aus heimischen Zutaten backen können. Das von der Volkskultur Niederösterreich gestaltete Programm mit vorweihnachtlichen Klängen, feierlichen Chören und Lesungen lädt im prunkvollen Ambiente zum Lauschen und Verweilen ein.

„Seit zehn Jahren steht der ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt für heimische Lebensmittel und Brauchtum aus allen Regionen Niederösterreichs. Hier stehen Qualität, gelebte Tradition und der bewusste Genuss ehrlicher Produkte im Mittelpunkt“, freut sich Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. „Das Erfolgsgeheimnis beruht auf der sorgfältigen Auswahl typisch niederösterreichischer Spezialitäten, bei der die Kriterien Vielfalt und Regionalität besonders wichtig sind“, ergänzt Agrar-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

Die Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, Mag. (FH) Christina Mutenthaler, fasst das reiche Angebot zusammen:

„Zahlreiche ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Partnerbetriebe verwöhnen die Besucherinnen und Besucher mit vorweihnachtlichen Gaumenfreuden für jeden Geschmack. Im Innenhof werden regionstypische Schmankerln wie Fischlocken, Erdäpfelgröstl, Mohnnudeln oder Glühmost geboten. In den Prunkräumlichkeiten des Palais gibt es die Möglichkeit, vielfältige niederösterreichische Spezialitäten für Daheim wie auch liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk, duftende Räucherprodukte oder Bücher zu erwerben.“

Der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt im Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien, ist jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Der Programm-Höhepunkt ist die Feierstunde am Freitag, 25. November, um 16 Uhr mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Agrar-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, den Schauspielerinnen Ulrike Beimpold und Kristina Sprenger sowie Abt Dr. Maximilian Heim mit den Mönchen vom Stift Heiligenkreuz. Im Anschluss wird der über zehn Meter hohe Tannenbaum zum Erleuchten gebracht.

www.enu.at bzw. www.soschmecktnoe.at.

