Grüne Niederösterreich: Abstimmen für „Jedem Ort seinen Öffi-Anschluss!“

Helga Krismer: 9. Runde des Online-Voting „Jetzt entscheidest Du!“ auf www.noe.gruene.at/meinlandtag gestartet!

St. Pölten (OTS) - Die Grünen betreiben seit März die Online-Voting-Plattform „Jetzt entscheidest Du! Vote Dein Thema in den Landtag“. Eine Initiative von Helga Krismer, die damit den NiederösterreicherInnen mehr Mitsprache im NÖ Landtag verschaffen möchte.

Auf www.noe.gruene.at/meinlandtag werden monatlich 5 Themen veröffentlicht – allesamt Anliegen, die Menschen aus Niederösterreich für das Voting vorgeschlagen haben.

Jene 3 Themen mit den meisten Klicks werden von den Grünen als BürgerInnen-Antrag im NÖ Landtag eingebracht.

Bis 12. Dezember kann man aus 3 neuen Anträgen wählen.

Einer der Themenvorschläge lautet, auch die entlegensten Regionen Niederösterreichs an den öffentlichen Verkehr anzubinden. Im Schweizer Modell sieht man die Bestätigung, dass genau das geht. „Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist beispielgebend: jeder Ort ist dort mehrmals pro Stunde öffentlich erreichbar. Die Schweiz hat eine durchgehende Transportkette, ein durchgehendes Fahrkartensystem und vernetzte Taktfahrpläne. Wir wollen so ein Erfolgsmodell auch in Niederösterreich. Dort, wo es keinen Bahnhof gibt, müssen Busse und Citytaxis oder E-Car-Sharing-Projekte die Menschen zum Zug bringen. Und wir brauchen das 365€-Jahresticket für alle Öffis in Niederösterreich – denn der Öffentliche Verkehr soll leistbar sein“, erläutert Helga Krismer das Ansinnen.

Wer diese Idee gut findet, kann das zeigen, indem er/sie für "Jedem Ort seinen Öffi-Anschluss" klickt.

Das Dezember-Voting wartet außerdem mit einer Initiative für Hilfe gegen Hass im Netz und für ein Leben ohne Öl und Gas auf.

Alle Themen und Anträge stehen unter www.noe.gruene.at/meinlandtag zum Download und Abstimmen bereit.

