Einladung zur möwe-Pressekonferenz: "Bewusstsein und Einstellung der ÖsterreicherInnen zum Thema Gewalt und Missbrauch an Kindern"

Präsentation aktueller Studienergebnisse des Vereins "die möwe"

Wien (OTS) -



Pressekonferenz "Bewusstsein und Einstellung der ÖsterreicherInnen

zum Thema Gewalt und Missbrauch an Kindern“



Um Kinder vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt und

ihren dramatischen Folgen zu schützen ist die gesamte Gesellschaft

angesprochen, einen – wenn auch unbehaglichen – Blick auf das

Vorkommen und Ausmaß von Gewalt an Kindern, aber auch auf mögliche

Maßnahmen zu werfen. Ingrid Korosec, Präsidentin der möwe, und

Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der möwe, stellen die aktuellen

Ergebnisse der repräsentativen Befragung des österreichischen Gallup

Instituts vor und zeigen auf, ob und was sich im Laufe der letzten

Jahre geändert hat.



Vor allem 3 zentrale Fragen werden beleuchtet:

Was verstehen die ÖsterreicherInnen unter Gewalt?

Wie viel Gewalt haben die ÖsterreicherInnen selbst erlebt?

Welche Wünsche und Bewertungen gibt es in Bezug auf Maßnahmen zur

Bekämpfung von Gewalt an Kindern?



Datum: 22.11.2016, 11:00 - 12:30 Uhr



Ort:

Börsecaffé

Wipplingerstraße 34, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wir bitten um Ihre Anmeldung:

krusche & heger machen pr

Katharina Krusche-Just | Markus Heger

kk @ krusche-heger.at | mh @ krusche-heger.at

+43 676 739 44 01 | +43 676 739 44 02