Rolls-Royce Motor Cars mit prestigereichem British Luxury Award ausgezeichnet

Goodwood, England (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Walpole British Luxury Awards 2016 wurde Rolls-Royce Motor Cars mit der Auszeichnung "British Luxury Craftsmanship" geehrt. Die Preisverleihung fand in Anwesenheit der gesamten britischen Luxusszene im berühmten Dorchester Hotel in London statt und wurde von BBC Top Gear Moderator Rory Reid präsentiert.

Die jährlich in mehreren Kategorien vergebene Auszeichnung würdigt Einzelpersonen und Unternehmen der Luxusindustrie, die beispielhafte Exzellenz und Führungsrollen in einem Segment einnehmen, das jährlich immerhin 32 Milliarden Britischer Pfund zur britischen Gesamtwirtschaft beiträgt. Der Jury unter der Leitung von Michael Ward (Geschäftsführer von Harrods und Vorsitzender von Walpole) gehören Lucia van der Post (Luxus-Kommentator), Conrad Bird (Direktor von GREAT Britain Campaign), Peter Ting (Designer), Gillian de Bono (Herausgeber von FT How to Spend It) sowie Marcus Wareing (Chef-Patron des Restaurants Marcus) an.

Torsten Müller-Ötvös, CEO von Rolls-Royce Motor Cars, erklärte: "Wir freuen uns sehr, diesen renommierten Preis zu erhalten. Er basiert auf unserem früheren Erfolg bei Walpole als British Luxury Brand of the Year. Jeder Rolls-Royce wird in Goodwood, dem Stammsitz der Marke, handgefertigt. Unser Erfolg gründet auf einem tiefen Verständnis für unsere Kunden, die nach wahrem Luxus suchen und Objekte sammeln, die perfekt auf ihre anspruchsvollen Anforderungen zugeschnitten sind. Es ist dieser Ansatz, der gewährleistet, dass wir auf der ganzen Welt die Flagge britischer Handwerks- und Ingenieurskunst stolz präsentieren können."

Müller-Ötvös ergänzte: "Rolls-Royce ist das am meisten gefeierte Luxusunternehmen der Welt. Es setzt auf das Können und die Geschicklichkeit der besten Handwerkskünstler. Damit ist diese Auszeichnung auch eine erfreuliche Bestätigung der Arbeit von 1.600 außergewöhnlichen Frauen und Männer."

Nach dem Erhalt der Auszeichnung ging Torsten Müller-Ötvös in seiner Ansprache auf die Lebendigkeit der britischen Luxusszene ein und unterstrich die Bedeutung der Einhaltung der wichtigsten Grundsätze des wahren Luxus: die Verweigerung der Proliferation und die Ablehnung von hohen Stückzahlen, um damit diese Kunst zu schützen. Er bekräftigte die Wichtigkeit eines weitreichenden Verständnisses für die Mäzene des wahren Luxus - diejenigen, die versuchen, mit ihren Aufträgen einen Ausdruck ihres Geschmacks, ihres Lebensstils und ihrer Wünsche zu schaffen.

Michelle Emmerson, CEO von Walpole, sagte: "Rolls-Royce ist ein würdige Gewinner dieser Auszeichnung. Die überlegene Handwerkskunst und die Liebe zum Detail, die in jedem Automobil stecken, sind unübertroffen. Sie sind echte Botschafter des britischen Luxus und arbeiten hart daran, die nächste Generation von Talenten zu pflegen und zu unterstützen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!"

Walpole ist eine gemeinnützige Organisation, die durch das Teilen gemeinsamer Kenntnisse, Erfahrungen und Ressourcen ihrer Mitglieder die Interessen der gesamten britischen Luxusindustrie fördert. Die 1990 gegründete Organisation gilt als maßgebliche Stimme des britischen Luxus und leitet ein vielfältiges Programm, um britischen Luxus in aller Welt zu unterstützen.

