PK Berufs-Europameisterschaften „EuroSkills 2016“, 22. November 2016, 10:30 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Anlässlich der bevorstehenden Berufs-Europameisterschaften „EuroSkills 2016“ darf ich Sie im Namen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zu einer Pressekonferenz einladen:

Themen:

Internationale Berufsmeisterschaften – eine rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte.

Duales Bildungssystem: Garant für Ausbildung auf höchstem Niveau.

Beitrag von internationalen Wettbewerben zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung in der Berufsbildung.

Teilnahme an Staatsmeisterschaften sowie Euro- und WorldSkills als Turbo für die spätere Karriere – zwei Jungunternehmer berichten als „best-practice-Beispiele“.

Ihre Gesprächspartner:

Simon Bartley, Präsident von WorldSkills International.

Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Sandra Wimmer, selbständige Friseurin, Teilnehmerin an „EuroSkills 2016“ im Team Austria.

Thomas Schäffer, selbstständiger Koch und Gastronom (1 Gault Millau Haube 2016). Ehemaliger Teilnehmer an „WorldSkills 2011“ (Bronze-Medaille) und „EuroSkills 2012“ (Gold-Medaille).

Datum/Zeit: Dienstag, 22. November 2016, 10:30 Uhr.

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Großes Sitzungszimmer (1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse, 10. Stock).

PS: Bitte um Bestätigung des Termins per Mail (bernhard.salzer@wko.at) oder telefonisch (0590900-4464).

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Mag. Bernhard Salzer

T:(+43) 0590 900-4464, F:(+43) 0590 900-263

bernhard.salzer @ wko.at

http://wko.at/Presse