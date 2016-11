Handgranate in Keller gefunden

Wien (OTS) - Am 16.11.2016 gegen 10.55 Uhr entdeckte eine 62-jährige Frau bei Aufräumarbeiten in ihrem Kellerabteil in der Eisteichstraße in Wien Favoriten eine Handgranate. Sie verständigte sofort die Polizei. Das Kriegsrelikt wurde abtransportiert.

