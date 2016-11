Termine am 18. November in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS/RK) -

10.00 Uhr, Überreichung der Preise aus der Dr.-Karl-Renner Stiftung der Stadt Wien für das Jahr 2016 an „Gedenkdienst“, „Respekt.net“ und „Train of Hope“ durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.45 Uhr, Fototermin "Leichtturm gemeinsam mit Siemens" anlässlich der Stadterneuerungsinitiative "Smarter Together" mit u.a. StR Michael Ludwig (Siemens-Werk, 11., Leberstraße 34) 11.00 Uhr bis 19 Uhr, Mobilbüro der Stadtwien auf "Grätzltour in Hernals" (17., Elterleinplatz) 15.00 Uhr, Podiumsdiskussion "an(ge)kommen, Kinder nach der Flucht" mit StRin Sonja Wehsely (Ankerbrotfabrik, 10., Absberggasse 27)

(Schluss) sep

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk