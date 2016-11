Am 17. November feiert Hartlauer Neueröffnung in Linz Urfahr

Erweiterte Geschäftsfläche zum 45-Jahr-Jubiläum

Die erweiterten Räumlichkeiten in Linz-Urfahr punkten mit einem neuen Optik- und Kontaktlinsenstudio. Kunden dürfen sich auf optimales Einkaufsambiente und kompetente Beratung freuen. Robert F. Hartlauer

Steyr/Linz-Urfahr (November 2016) (OTS) - Hartlauer hat sein Geschäft in der Hauptstraße 36 in Linz-Urfahr umgebaut und feiert am 17. November Neueröffnung. Die Geschäftsfläche wurde auf 193,5 m² erweitert. Ganz neu ist das Optikstudio. Am modernisierten Standort, der mit nahe gelegener Straßenbahn-Station verkehrstechnisch günstig liegt, finden Kunden ein umfangreiches Angebot aus dem Foto-, Handy- und Optikbereich.

Kompetentes Team

Vier Mitarbeiter rund um Geschäftsleiter Klaus Berer, der seit 1994 in Linz-Urfahr tätig ist und bereits seit 1986 zum Hartlauer-Team zählt, kümmern sich um kompetente Beratung, ausführliche kostenlose Sehtests und umfassende Analysen im Optikbereich inklusive Kontaktlinsenstudio.

Eröffnungsaktion

Von 24. bis 28. November dürfen sich die Kunden von Hartlauer auf eine Reihe von Eröffnungsaktionen* freuen:

Bei Erstanmeldungen entfällt das Aktivierungsentgelt bei A1, RedBullMobile und Drei. Für Erstanmeldungen bei T-Mobile und Telering erhalten Kunden eine Hartlauer-Gutscheincard im Wert von € 40,– kostenlos dazu.

Das „Apple iPhone 6“ (128GB) gibt es um € 579,– (statt € 639,95) als vertragsfreies Smartphone.

Käufer der Canon EOS 700D + 18-55 mm IS STM erwarten 25 % Rabatt (€ 444,– statt € 599,–).

Zusätzlich gibt es von 24. bis 30. November anlässlich der neuen Optik-Abteilung -20 % auf alle Komplettbrillen. Diese Aktion gilt auch im Hartlauer-Geschäft in der Lentia-City in Linz.

*Nähere Informationen im Geschäft Linz-Urfahr, Hauptstraße 36.

