Blümel: Gratulation an Karl Nehammer zur Wahl als neuer ÖAAB Wien Landesobmann

Nehammer bringt die besten Voraussetzungen und Eigenschaften für diese Funktion mit - Großer Dank gilt Gaby Tamandl für ihre geleistete Arbeit

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Karl Nehammer sehr herzlich zur heutigen Wahl als neuer Landesobmann des ÖAAB Wien. Das überwältigende Votum von 100 Prozent zeigt einen enormen Rückhalt und ein großes Vertrauen der Mitglieder“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel.

„Karl Nehammer bringt aufgrund seiner langjährigen und fundierten Erfahrung im politischen Bereich für diese Funktion die besten Voraussetzungen und Eigenschaften mit und ist als Generalsekretär des ÖAAB auch eine starke Stimme Wiens auf Bundesebene“, so Blümel weiter.

„Gerade in unserer Stadt, wo wir jeden Monat mit neuen rot-grünen Arbeitslosenrekorden konfrontiert werden, braucht es eine starke Stimme für die Arbeitnehmer in unserer Stadt. Vor allem brauchen wir echte Gerechtigkeit für die Leistungswilligen - für all jene, die täglich für ihr Einkommen arbeiten und mit ihren Abgaben unser Sozialsystem erhalten. Dieser Anspruch ist das gemeinsame Ziel, dem wir uns gemeinsam widmen“, so der Landesparteiobmann.

„Der bisherigen Landesobfrau Abg.z.NR Gaby Tamandl darf ich auf diesem Weg für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren meinen ausdrücklichen Dank, meinen Respekt und meine Anerkennung aussprechen. Sie hat in schwierigen Zeiten stets jede Herausforderung angenommen und mit vollem Einsatz für den ÖAAB Wien und die Familie Volkspartei gearbeitet“, so Blümel weiter und abschließend: “Ich wünsche Karl Nehammer und seinem gesamten Team alles Gute, Kraft und Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“

