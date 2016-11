Fleet Complete und HUB International bilden strategische Partnerschaft

Toronto (ots/PRNewswire) - Fleet Complete und Hub International tun sich zusammen für Dashboard für Lkw-Flottenbetreiber

Fleet Complete®, ein global agierendes IdD-Unternehmen, das sich auf die Verbindung von Unternehmen mit ihren Flottenfahrzeugen, Assets und Außendienstmitarbeitern spezialisiert hat, und Hub International Limited (Hub), ein führender internationaler Versicherungsmakler, gaben heute eine Partnerschaft für die Einführung eines neuartigen Risikomanagement-Dienstes für Lkw-Flottenbetreiber bekannt.

Die Lösung Fleet Complete bietet Lkw-Flottenkunden von HUB in den Vereinigten Staaten Zugang zu einem ganz speziellen Dashboard, das Einblicke in das Fahrerverhalten bietet - ein wesentlicher Faktor, der Versicherungskosten und Ansprüche rund um Verkehrsunfälle beeinflusst.

"Wir helfen Unternehmen seit über 16 Jahren, ihre Flotten effizienter zu führen", sagte Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Die Partnerschaft mit Hub International, einem Experten in der Zusammenstellung umfassender Versicherungs- und Risikolösungen für die Transportbranche, ist sehr sinnvoll und wird unsere Kunden profitieren lassen."

Das Dashboard wird Flottenbetreibern einen Blick auf das Straßenverhalten und die Gewohnheiten ihrer Fahrer vermitteln, darunter scharfes Abbremsen, rasches Beschleunigen und überhöhte Geschwindigkeit - häufige Risikoindikatoren, die sich auf Versicherungsprämien und Ansprüche auswirken. Die Daten werden nahtlos an HUB übertragen, um Risiken und Verschulden zu bewerten. Das System umfasst Kommunikation, Fahrzeugdiagnose und elektronische Protokollierungsmöglichkeiten sowie traditionelle Fahrzeugverfolgung und Datenübermittlung zum sicheren Fahren.

"HUB-Kunden können jetzt ihre Daten nahtlos mit unseren Sicherheits-und Versicherungsfachleuten teilen, damit wir eng und zügig zusammenarbeiten können, um Sicherheitstrends und Risikofahrer in der Flotte zu identifizieren", sagte Steven Bojan, Vice President -Leiter für Verkehrspraxis, HUB Risk Services.

Informationen zu Fleet Complete[®]

Das in Toronto ansässige Unternehmen Fleet Complete® ist ein weltweit führender Anbieter von erfolgskritischen IdD-Lösungen für das Flotten-, Asset- und mobile Personalmanagement. Seit mehr als sechzehn Jahren versorgt Fleet Complete mehr als 8.000 Unternehmen aus aller Welt mit Lösungen für die Bereiche Disposition, Flottenverfolgung und mobiles Ressourcenmanagement. Das Unternehmen pflegt wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada und Telstra in Australien und bleibt damit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas, das seit seiner Gründung im Jahr 2000 (als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstumgewonnen hat. Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/)

Informationen zu Hub International

Hub International Limited mit Hauptsitz in Chicago, IL, ist ein führender internationaler Versicherungsmakler, der über seine Büros in ganz Noramerika Vermögens- und Schadens-, Lebens- und Krankenversicherungen, Mitarbeiterbonus-, Investitions- und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter hubinternational.com (http://hubinternational.com/).

