VfGH versteinert das österreichische Richtwertsystem

ÖVI sieht den Gesetzgeber gefordert

Wien (OTS) - Der VfGH hat gesprochen, alles bleibt im Mietrecht wie es ist. Der ÖVI als Stimme der Immobilienwirtschaft nimmt zur Kenntnis, dass der Verfassungsgerichtshof die Gelegenheit nicht genutzt hat, das verkrustete System des österreichischen Mietrechts zumindest in Teilbereichen endlich aufzubrechen und einer fairen Systemänderung wenigstens eine Chance zu geben.

Der ÖVI wird mit seinen Experten das Erkenntnis des VfGH analysieren und kommenden Mittwoch, 23.11.2016, in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit dem Wohnrechtsexperten Christoph Kothbauer im Detail kommentieren.

Ein Aspekt sollte bei allen Jubelmeldungen der Mietervertreter und Wohnbaupolitiker aber schon jetzt angesprochen werden: Das Verbot des Lagezuschlags in Gründerzeitvierteln stellt auf die Lage in einem Gebiet mit einem überwiegenden Gebäudebestand ab, der kleine, mangelhaft ausgestattete Wohnungen (der Kategorie D) aufwies. Zumindest was die Zulässigkeit des Lagezuschlags in Gründerzeitvierteln betrifft, bekräftigt der VfGH, dass mittlerweile erfolgte Änderungen der Wohnumgebung auch einen Lagezuschlag im Gründerzeitviertel rechtfertigen können!

ÖVI Präsident Georg Flödl sieht den Gesetzgeber gefordert: "Die Ungleichheiten im Wohnrecht werden durch diese Entscheidung einzementiert und versteinert. Der großen Nachfrage am Markt kann nur durch mehr Angebot, nicht durch Festhalten an unausgewogenen Mietzinsbeschränkungen begegnet werden".

