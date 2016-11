Weidenholzer: Humanitäre Situation in Flüchtlingslagern ist katastrophal

SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer fordert raschere Abwicklung des Umverteilungsprogramms

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer fordert nach seinem dreitägigen Besuch in den griechischen Flüchtlingscamps Serres und Petra Olympus eine Task Force, die sich speziell dem Programm der Umverteilung widmet. Dadurch könnten Informationen rechtzeitig gegeben, bürokratische Hürden abgebaut, die griechischen Behörden entlastet und der Prozess dadurch beschleunigt werden. „Wir sind schockiert über die Situation in den Flüchtlingslagern“, sagt Weidenholzer nach seinem Besuch in Griechenland. Über 2.500 YezidInnen harren in den Zeltlagern aus und warten auf ihre Umverteilung, ohne Stromversorgung und ohne Heizung. ****

Die sanitären Bedingungen seien „elendig“, für 1.400 Personen werden nur 30 Toiletten zur Verfügung gestellt, schildert Weidenholzer. Zwei Drittel der in den Lagern lebenden Flüchtlinge sind verwaiste Kinder, deren Eltern von den Terroristen des IS ermordet wurden. Sowohl die Kinder als auch die Frauen, von denen viele in IS-Gefangenschaft gewesen sind, sind schwer traumatisiert. Hinzu kommt, dass die Kinder und Jugendlichen seit drei Jahren nicht eingeschult werden. „Alles in allem haben wir eine trostlose Lage vorgefunden. Der herannahende Winter stellt gerade in dieser Situation eine große Bedrohung für die Flüchtlinge dar“, stellt Weidenholzer fest.

„Wir brauchen eine Task Force, die sich speziell dem Umverteilungsprogramm widmet. Diese könnte den Prozess beschleunigen, indem Informationen über Hintergründe, Logistik oder ungeklärte Fälle schneller ausgetauscht werden. Dies würde bürokratische Hürden abbauen und dadurch den Prozess beschleunigen. Vor allem könnte eine Task Force die griechischen Behörden entlasten“, fordert der SPÖ-EU-Abgeordnete. Auf Grund des langsamen Prozederes sind bis jetzt nur 200 Flüchtlinge aus dem Camp Serres und 400 aus Petra Olympus für das Programm registriert.

Weidenholzer hat bei diesem Besuch den Fokus auf die eigens für die YezidInnen errichteten Flüchtlingslager Serres und Petra Olympus gelegt. Als religiöse und ethnische Minderheit erfährt gerade diese Bevölkerungsgruppe mehrfache Diskriminierungen und ist immer wieder gewalttätigen Angriffen ausgesetzt und nicht zuletzt auch Opfer von Völkermord. Der letzte genozidale Angriff ist im Sommer 2014 mit dem Angriff der IS-Terroristen in Sinjar (Irak) passiert. Der EU-Abgeordnete fordert, dass Genozid bei der Bewertung der Schutzbedürftigen im Rahmen des Umverteilungsprogramms berücksichtigt wird und YezidInnen als Gruppe umverteilt werden. (Schluss) bj

