St. Johanner Weihnachtsmarkt öffnet am 25. November

Neue Öffnungszeiten, Musik und umfangreiches Rahmenprogramm

St. Johann in Tirol (TP/OTS) - Der St. Johanner Weihnachtsmarkt punktet auch heuer wieder mit Kulinarik, Gemütlichkeit, und Regionalität. Unter dem Motto „kulinarisch, stimmungsvoll, echt“ servieren heimische Wirte selbstgemachte Köstlichkeiten wie Gerstlsuppe, Kalbsbeuschl, Kaspressknödel und himmlischen Süßspeisen wie Buchteln, Germkiachl oder Apfelradl.

Apfel-Zimtpunsch, Christkindlpunsch, Glühwein, warmer „Hugo“ und viele weitere Getränkevariationen werden in den Original-St. Johanner Haferln serviert! Außerdem findet sich in den 30 Weihnachtsmarkthütten eine wunderschöne Auswahl an Kunsthandwerk.

Neue Öffnungszeiten

Zusätzlich zu den Freitagen und Samstagen im Advent – hat der St. Johanner Weihnachtsmarkt heuer an folgenden Tagen geöffnet: Do. 8. Dezember, So. 11. Dezember, So. 18. Dezember und Do. 22. Dezember immer von 12 bis 20 Uhr! Am 24. Dezember kann der Markt von 10 bis 15 Uhr besucht werden.

Rahmenprogramm

Basteln, Backen, Räuchern, Stockbrot backen… alles was für Kinder zum Advent dazu gehört, findet sich natürlich auch am St. Johanner Weihnachtsmarkt. Musikanten aus der Region spielen auf und sorgen für die stimmungsvolle Umrahmung des Marktgeschehens. Alle Infos zum Programm gibt´s unter www.weihnachtsmarkt-stjohann.at.

Die echten Bäume am St. Johanner Weihnachtsmarkt

Die Bäume am St. Johanner Weihnachtsmarkt stammen aus einem heimischen Wald und wurden bei Durchforstungsarbeiten zur Pflege des Waldes ausgeschnitten. Das bedeutet kurze Transportwege und geringe Kosten, was nicht unwesentlich ist bei 70 Bäumen, die am 24. Dezember alle entsorgt werden. Sie sind vielleicht keine Schönheiten - sie sehen so aus, wie echte Bäume aus einem Wald eben aussehen. Wenn der erste Schnee fällt, wird aber sogar der schrägste Baum zum schönen winterlichen Christbaum. Ganz im Sinne der Regionalität sind daher die Bäume am Weihnachtsmarkt „echt“ – und St. Johann steht dazu!

St. Johanner Weihnachtsmarkt Freitag und Samstag: 25./26.11., 02./03.12. von 12-20 Uhr Donnerstag bis Sonntag: 08. - 11.12. von 12-20 Uhr Freitag bis Sonntag: 16. - 18.12. von 12-20 Uhr Donnerstag und Freitag: 22./23.12. von 12-20 Uhr Samstag 24.12. von 10-15 Uhr Datum: 25.11.2016, 12:00 - 20:00 Uhr www.weihnachtsmarkt-stjohann.at St. Johann in Tirol, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Ortsmarketing St. Johann in Tirol

Tel: +435352 90321

Mail: office @ ortsmarketing-stjohann.at