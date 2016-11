AWAY – a project around residencies

Stories from abroad

Wien (OTS) - New York, Shanghai, Krumau oder Mexiko City – seit den 1970er-Jahren vergibt das Bundeskanzleramt Österreich Sektion II – Kunst und Kultur, Auslandsateliers in allen Ecken der Welt. Derzeit sind es 17 Studios in zwölf Destinationen. Doch was passiert an diesen Orten? Wie werden Netzwerke zwischen österreichischer und fremder Kultur geknüpft und welche Erfahrungen bringen die heimischen KünstlerInnen mit aus ihren Auslandsateliers?

AWAY – a project around residencies zieht erstmalig eine Zwischenbilanz dieses Förderprogramms. Eindrucksvoll sichtbar wird sie aktuell mit Arbeiten von 105 StipendiatInnen, die in den letzten drei Jahren in einem der Auslandsateliers tätig waren, in der Ausstellung „Stories from abroad“ – noch bis zum 10.12.2016. Mit AWAY Laboratory taucht man zudem theoretisch und diskursiv ein und einen guten Überblick über das Gesamtprojekt gibt die Homepage:

www.away.co.at

Kuratiert von Alexandra Grausam und Genoveva Rückert

AWAY Stories from abroad – ehemaliges k. und k. Post- und Telegraphenamt, Zollergasse 31, 1070 Wien.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 14 bis 20h. Sonntag: 12 bis 17h. #artistsaway

KünstlerInnen der Ausstellung:

Katharina Aigner, Ruth Anderwald + Leonhard Grond, Iris Andraschek, Maria Anwander, Bernadette Anzengruber, Anna Artaker, Michael Aschauer, Ruben Aubrecht, Alfredo Barsuglia, Sabine Bitter | Helmut Weber, Hubert Blanz, Alan Cicmak, Gabriele Edlbauer, Eva Egermann, Baptiste El Baz, Bernhard Frue & Christina Zurfluh, Alexander Glandien, G.R.A.M., Gregor Graf, Manfred Grübl, Katharina Gruzei, Daniel Hafner, Hanakam & Schuller, Nikola Hansalik, Matthias Herrmann, Benjamin Hirte, Siggi Hofer, Katrin Hornek, Christoph Höschele, Olivia Jaques, Franz Kapfer, Alek Kawka, Leopold Kessler, Karl-Heinz Klopf, kozek hörlonski, Paul Kranzler, Susi Krautgartner, Annja Krautgasser, Andrea Maria Krenn, Friedl Kubelka, Wolfgang Lehrner, Paul Albert Leitner, Katharina Loidl, Andrea Lüth, Marko Lulić, Kai Maier-Rothe, Luiza Margan, Manuela Mark, Albert Mayr, Sissa Micheli, Gerlinde Miesenböck, Susanne Miggitsch, Chiara Minchio, Anna Mitterer (mit Marcuse Hafner), David Moises, Gregor Neuerer, Jakob Neulinger, Karina Nimmerfall, Lucas Norer, Wolfgang Obermair, Zita Oberwalder, Noële Ody, Drago Persic, Ben Pointeker, Marlies Pöschl, Agnes Prammer, Alfons Pressnitz, Lukas Pusch, Ulla Rauter, Jörg Reissner, Claudia Rohrauer, Anja Ronacher, Corinne Rusch, Maruša Sagadin, Georg Salner, Peter Sandbichler, Samuel Schaab, Johann Schoiswohl, Tomash Schoiswohl, Anneliese Schrenk, Franz Schubert, Michael Strasser, Misha Stroj, Peter Szely, Sofie Thorsen, Johanna Tinzl, Timotheus Tomicek, Kosta Tonev, Lisa Truttmann, Antoine Turillon, Nadim Vardag, Martin Vesely, Salvatore Viviano, Kay Walkowiak, Sylvia Winkler / Stephan Köperl, Anna Witt, Andrea Witzmann, Natalia Załuska

Symposium „Learning from each other“, Talks: 16.11.2016, 17h im Rahmen der Vienna Art Week, Talks, Workshops, Discussions:

01.-03.12.2016

Mehr Informationen unter: http://www.away.co.at/laboratory/ Reisetagebuch-Slam, in Kooperation mit Slam B: 07.12.2016, 19h

