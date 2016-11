Blümel: Rot-Grün ist das Budget längst entglitten

Müssen für Rechnungsabschluss mit exorbitanter Neuverschuldung rechnen – Geld der Wienerinnen und Wiener wird mit beiden Händen beim Fenster rausgeworfen

Wien (OTS) - „Leider hat es in Wien bereits Tradition, dass ein Budgetvoranschlag von Stadträtin Brauner nie hält, was er verspricht. Angesichts der explodierenden Neuverschuldung für 2017 von über einer halben Milliarde Euro müssen wir uns auf einen dementsprechend exorbitanten Rechnungsabschluss vorbereiten. Rot-Grün ist das Budget längst entglitten“, erklärte der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, zu den heute präsentierten Budgetzahlen für 2017. Inklusive der Unternehmungen der Stadt Wien wird der Schuldenstand auf über 9 Milliarden Euro anwachsen.

Angesichts der regelmäßigen Medienberichte über den Subventionsmissbrauch in Wiens Kindergärten, der unkontrollierten Mindestsicherungsvergabe in Wien, der Verschleuderung von Steuergeld durch Missmanagement beim Krankenhaus Nord, den explodierenden Beratungskosten beim KAV oder der Verschleuderung von stadteigenen Liegenschaften sei es eine „Chuzpe“ von Finanzstadträtin Brauner zu erklären, sie gehe „sorgsam“ mit dem Geld der Wienerinnen und Wiener um. „Das Geld wird von Rot-Grün ohne jegliche Kontrolle mit beiden Händen beim Fenster rausgeworfen. Das sind ganz eindeutig Horror-Zahlen, auch wenn es Brauner nicht wahrhaben will. Auch dass man im Jahr 2020 ohne Aufnahme zusätzlicher Fremdmittel haushalten will, ist angesichts dieser Politik wohl als reines Märchen zu werten“, so Blümel.

Anstatt jedoch endlich die großen Brocken wie eine Reform der Mindestsicherung sowie die Kontrolle in Wiens Kindergärten anzugehen, werde weiter abgeblockt und beschwichtigt. „Darüber können auch keine Strategieberichte ohne Wert und Substanz hinwegtäuschen“, so Blümel weiter und abschließend: „Kein Wunder, dass der SPÖ bereits erste Funktionäre die Zustimmung verweigern und sich gegen eine derartige Budgetpolitik wenden. Die Realo-Fraktion in der SPÖ muss endlich wieder aufwachen, damit das Budget dieser Stadt wieder auf solide Beine gestellt wird.“

