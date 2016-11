Radikaler Islamismus: FPÖ-Stefan: Minister Kurz gesteht eigenes Versagen ein

"Setzt man die Umsetzungskraft - nicht die Ankündigungsdichte - als Parameter an, nimmt sich die bisherige Leistungsbilanz des Ministers sehr bescheiden aus"

Wien (OTS) - „Die von ÖVP-Minister Kurz nun geforderte härtere Gangart gegen Islamisten kommt einem Eingeständnis seines eigenen Versagens gleich. Ob die Ankündigungen wirklich ernst zu nehmen sind, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier. Denn bislang hat er jede Gelegenheit, dem radikalen Islam in Österreich wirklich einen Riegel vorzuschieben, bedauerlicherweise ungenützt verstreichen lassen – Stichwort Islamgesetz“, sagte heute FPÖ-Justiz- und Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan.

Die Freiheitlichen hätten Minister Kurz zum Beispiel mehrfach darauf hingewiesen, dass sein Islamgesetz im Kampf gegen radikale Entwicklungen völlig zahnlos sei, und mehrfach entsprechende Anträge gestellt. „All unsere Warnungen wurden von den Regierungsfraktionen in den Wind geschlagen, unsere Initiativen abgeschmettert“, so Stefan, der auch daran erinnerte, dass das Burka-Verbot ebenfalls noch auf seine Umsetzung warte.

„Wir helfen Minister Kurz im Kampf gegen den radikalen Islamismus in Österreich mit entsprechenden Anträgen wiederholt und gern auf die Sprünge und werden ihn an seinen Taten messen. Setzt man die Umsetzungskraft - nicht die Ankündigungsdichte - als Parameter an, nimmt sich die bisherige Leistungsbilanz des Ministers allerdings sehr bescheiden aus“, so Stefan.

