Termin-Zusammenschau zum Internationalen Tag der Kinderrechte

Netzwerk Kinderrechte Österreich listet Pressekonferenzen, Veranstaltungen und Aktionen rund um den 20. November 2016 auf

Wien (OTS) - Rund um den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November informieren viele Organisationen noch aktiver über Kinder-und Jugendrechte, um mehr Bewusstsein in Politik und Gesellschaft zu schaffen. Das Netzwerk Kinderrechte Österreich als unabhängiger Zusammenschluss von 43 Organisationen und Institutionen zur Förderung der Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention in Österreich (siehe auch die heutige Aussendung "Österreichs akute Kinderrechts-Baustellen: Gewalt, Armut, mangelhafte psychiatrische Versorgung und junge Flüchtlinge") bietet hier eine Termin-Zusammenschau verschiedenster Veranstaltungen zum diesjährigen Kinderrechtstag:

Donnerstag, 17. November 2016

1) Präsentation „Gesundheitsstandards für Kinder mit Fluchtbiografie“ 9.30 Uhr im Café The Connection, 1090 Wien, Garnisongasse 11

Liga für Kinder- und Jugendgesundheit www.kinderjugendgesundheit.at

2) Ausstellung „Alles, was Recht ist – Warum wir Kinderrechte brauchen!“

täglich bis 21. November im LDZ Linz, Bahnhofplatz 1

Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich www.kija-ooe.at

3) Veranstaltung „Gala der Kinderrechte“

17.00 Uhr im Dom im Berg, Graz

Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14 www.kinderbuero.at

Freitag, 18. November 2016

1) Aktion "Kinderfreunde spannen Netz für Kinderrechte"

11.00 bis 12.00 Uhr in der Säulenhalle im Parlament Österreichische Kinderfreunde www.kinderfreunde.at

2) Veranstaltung "an[ge]kommen, Kinder nach der Flucht"

9.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Ankerbrotfabrik, Absberggasse 27, 1100 Wien

SOS-Kinderdorf Österreich www.sos-kinderdorf.at und Caritas Wien

3) Verteilaktion von Postkarten und fairen Süßigkeiten: „Einfach Kind sein“ und Ausstellung „Leben retten - ein Boot aus Kinderwünschen“ 14.-17.11. in der Plus City in Linz

18.-19.11. in der Lugner City in Wien

Katholische Jungschar Österreichs www.jungschar.at

4) Abschlussveranstaltungen der Steirischen KinderrechteWoche 2016 11.00 bis 12.30 Uhr bzw. ab 17.00 Uhr im Rathaus in Graz

Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark www.kinderanwalt.at

5) Aktionstag "Schau hin – auch auf Reisen! Kinderrechte und Kinderschutz gehen uns alle an!“

zwischen 13.00 und 15.00 Uhr auf Bahnhöfen in Wien und Niederösterreich

ECPAT Österreich www.ecpat.at

Sonntag, 20. November 2016

1) Social-Media-Kampagne von "Keine halben Kinder" mit neuen Video-Clips

Don Bosco Flüchtlingswerk www.keinehalbenkinder.at

2) Auftakt-Veranstaltung zum VHS-Jahr der Kinderrechte 2017

10.00 bis 12.00 Uhr in der VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Österreichische Volkshochschulen www.vhs.at

2) Familienvorlesung „Was sind Kinderrechte?“ und „Was machen eigentlich RechtsanwältInnen?“

um 11.00 Uhr am Wiener Juridicum, Schottenbastei 10 bis 16, 1010 Wien Kinderbüro der Universität Wien www.kinder.univie.ac.at

Montag, 21. November 2016

Verleihung des NÖ Kinderrechtepreises 2016

11.00 bis 13.00 Uhr im Landhaus, St. Leopoldsaal, Haus 1 A, 3109 St. Pölten

Niederösterreichische Kinder- und Jugendanwaltschaft www.kija-noe.at

Dienstag, 22. November 2016

Pressekonferenz "Aktuelle Studienergebnisse zu Bewusstsein und Einstellung der ÖsterreicherInnen zum Thema Gewalt und Missbrauch an Kindern im Jahr 2016"

um 11.00 Uhr Börsecaffé, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien www.die-moewe.at

Donnerstag, 24. November 2016

1) 3. Jahrestagung der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit "Kinder, Armut & Gesundheit - Warum mehr Gerechtigkeit Not tut"

9.00 bis 17.00 im Ankersaal/Brotfabrik Wien Absberggasse 27, 1100 Wien

Liga für Kinder- und Jugendgesundheit www.kinderjugendgesundheit.at

2) Wiener Bildungsgespräche "Alle Kinder haben Rechte"

15.00 bis 20.00 Uhr im Stadtschulrat für Wien, Wipplingerstrasse 28, 1010 Wien

Stadtschulrat für Wien, www.stadtschulrat.at

