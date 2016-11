Einladung zum GSK Pressehintergrundgespräch: Meningo-Was?

Relevante Hintergrundinformationen rund um die Meningokokken-Erkrankung und Schutzmöglichkeiten

Pressehintergrundgespräch am 22.11. 2016, 10h, GlaxoSmithKline Pharma GmbH, 1120 Wien

Anmeldung bis 18.11. 2016 möglich

Sehr geehrte Redakteurin, sehr geehrter Redakteur,



am 22. November bieten wir Ihnen – im kleinen Rahmen - interessante Hintergrundinformationen zum Bereich Meningokokken-Erkrankung und Schutzmöglichkeiten.



Die Erkrankung zeigt grippeähnliche Symptome, kann aber innerhalb von 24 Stunden tödlich verlaufen. Erfahren Sie mehr über typische Anzeichen und wie man sich vor dieser Infektion schützen kann.



Wann? 22.11. 2016, 10-11h

Wo? GSK - GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Euro Plaza, Gebäude I, Wagenseilgasse 3, 1120 Wien, Österreich, Meeting Raum AudiMax.

Anreise: http://at.gsk.com/de-at/kontakt/



Wir würden uns sehr freuen, Sie beim Pressehintergrundgespräch begrüßen zu dürfen und bitten diesbezüglich um Rückmeldung bis 18.11.



GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her.GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at.

GSK ist zum fünften Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index,seit 2013 Mitglied von Transparency international Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.

