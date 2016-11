SP-Oxonitsch: Blümels „Sparen um jeden Preis“-Mentalität ist rein populistisch

Selbst die konservative OECD spricht sich für öffentliche Investitionen aus

Wien (OTS/SPW-K) - „Während Blümel von Schulden spricht, sprechen wir von Investitionen und Arbeitsplätzen. Wenn man die Arbeitsplätze nachhaltig in Wien halten will, muss man in die Infrastruktur der Stadt und somit in die Wienerinnen und Wiener investieren“, so der Vorsitzende des SPÖ-Rathausklubs, Christian Oxonitsch, in Reaktion auf den nicht-amtsführenden Stadtrat Blümel.

„Sollte sich Herr Blümel nicht sicher sein, ob eine Investition in die BürgerInnen das Richtige ist, möge er bei seinem Kollegen und Finanzminister Schelling nachfragen“, so Oxonitsch. Auch dieser habe schlussendlich eingesehen, dass eine Sparpolitik auf Kosten der ÖsterreicherInnen geht und mehr Mittel für die Bereiche Sicherheit und Integration, „aktive Arbeitsmarktpolitik, Förderung von Start-ups und Infrastrukturinvestitionen“ angekündigt.

Schließlich hat sich auch die als konservativ geltende OECD gegen weitere Sparmaßnahmen und für verstärkte öffentliche Investitionen ausgesprochen. „Herr Blümel agiert mit seiner ‚Sparen um jeden Preis’-Mentalität populistisch. Er gibt sich konservativer als die Konservativen“, sagt Oxonitsch.

