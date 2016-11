Blümel zu Kindergärten: Abrechnungsstopp ist logische Konsequenz von Schlamperei und Dilettantismus

Wann wacht Rot-Grün endlich auf? - Stadtregierung muss endlich Verantwortung für diesen unglaublichen Skandal übernehmen

Wien (OTS) - "Dass seitens des Bundes nun auch für das Jahr 2015 die Abrechnung für die Wiener Kindergärten gestoppt wird, ist die logische Konsequenz der völligen Chaos-Politik und des anhaltenden Dilettantismus der Stadtregierung im Bereich des Förderwesens und der Kontrolle. Dieser Schritt ist ganz klar und eindeutig zu begrüßen. Offensichtlich ist die Stadtregierung nicht anders dazu bewegen, endlich die nötigen Reformschritte zu setzen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel.

"Trotz der Tatsache, dass sich die schockierenden Details zum aktuellen Fall im Zusammenhang mit dem Wiener Kindergartenskandal häufen und ein erschreckendes Bild von Schlamperei und Ignoranz zeichnen, werden seitens Rot-Grün weiterhin die Hände in den Schoß gelegt. Anstatt diese gewaltigen Fehler endlich einzugestehen und die richtigen Schlüsse und Maßnahmen daraus zu ziehen, verharrt man weiterhin in der Reformverweigerung", so Blümel weiter.

"Dieser gewaltige Schuss vor dem Bug muss Rot-Grün endlich wachrütteln. Die Stadtregierung hat endlich die Verantwortung für diesen unglaublichen Skandal zu übernehmen. Die mangelnde Kontrolle und das völlig chaotische Förderwesen müssen endlich der Vergangenheit angehören!", so Blümel abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at