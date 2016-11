T-Mobile erhält Auszeichnung für Familienfreundlichkeit

Wien (OTS) -

-BM Sophie Karmasin ehrt T-Mobile als „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ - Gesundheitsmaßnahmen, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsformen ausgezeichnet - Karenziertenprogramm „Stay in contacT“ für Wiedereinstieg

T-Mobile konnte mit seinem breitgefächerten Angebot für eine ausgeglichene Work-Life-Balance seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Auditoren für die Zertifizierung „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ überzeugen. Am 16. November 2016 durfte Karin Kschwendt, HR-Chefin von T-Mobile, die staatliche Auszeichnung von Bundesministerin für Familien und Jugend Sophie Karmasin entgegen nehmen.

„T-Mobile ist es wichtig, sich individuell auf die Lebenssituation seiner rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen und Raum für eine gesunde Work-Life-Balance zu schaffen. Es geht einerseits darum, Mütter und Väter bei der Betreuung ihres Kindes oder Kinder zu unterstützen sowie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bedarf die Pflege von Angehörigen zu ermöglichen“, sagt die HR-Chefin Karin Kschwendt.

Karenziertenprogramm „Stay in contacT“

Mit einem eigenen Betriebskindergarten, Kinderbetreuung an schulautonomen Tagen im T-Center und einem eigenen karenzierten Netzwerk punktet T-Mobile bei den berufstätigen Eltern, acht Prozent befanden sich 2015 in Karenz. Auch bei Väterkarenz kann T-Mobile überzeugen: 12,62 Prozent der Karrenzierten waren im Jahr 2015 männlich. Das von T-Mobile eigens initiierte Programm „Stay in contacT“ bietet Anschluss an das Unternehmen in der Karenzzeit. Regelmäßige Treffen im Headquarters und Intranet-Zugang ermöglichen karenzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Unternehmen gut verbunden zu bleiben.

Flexible Arbeitszeiten sowie Arbeitsformen gehören ebenso zu den von T-Mobile geschaffenen Rahmenbedingungen um Beruf, Familie und Freizeit in Einklang zu bringen. Auch in den oberen Führungsebenen sind Teilzeit und Jobsharing gern gesehen. Zudem fördert T-Mobile das mobile Arbeiten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis zu 40 Prozent der Arbeitszeit können bei T-Mobile von zuhause oder unterwegs erledigt werden. Weiters bietet T-Mobile eine eigene Arbeitsmedizin im T-Center sowie eine umfangreiche Gesundheitsvorsorge und das sogenannte „Fit & Aktiv“-Programm, das Massagen, Physiotherapie und Kurse im hauseigegen Gymnastiksaal zu stark vergünstigten Preisen ermöglicht. Ebenso wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Familien jederzeit kostenlose Beratung durch consentiv Employee Assistance Service angeboten.

