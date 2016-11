Grüne Kärnten: Junge Grüne Kärnten/Koroška als Jugendorganisation anerkannt

Junge Grüne nun in ganz Österreich vertreten. Die neue Organisation der Kärntner Grünen „Junge Grüne Kärnten/Koroška“ startet mit 40 AktivistInnen und vielen Interessierten durch

Klagenfurt (OTS) - „Die Grünen Kärnten bekommen einen frischen, engagierten und jungen Wachstumsschub. Die Jungen Grünen Kärnten/Koroška wurden vom Landesvorstand der Grünen Kärnten als nun einzige Grüne Jugendlandesorganisation anerkannt. Im März 2016 wurde die Organisation zum Leben erweckt. Bisher gibt es Gruppen in Spittal, Villach, Klagenfurt und demnächst auch in Wolfsberg. Bei der Generalversammlung der neuen Jugendorganisation im Dezember 2016 wird ein Landesvorstand gewählt und ein Jahresplan für 2017 auf Schiene gebracht“, berichtet die Landessprecherin der Grünen, Marion Mitsche.

„Im Hinblick auf ein weiteres Wachstum und Verjüngung der Partei ist es für uns wichtig eine gut funktionierende und strukturierte Grüne Jugendorganisation in Kärnten zu haben. Wir haben nun durch eine Vorfeldorganisation einen Raum geschaffen, an dem sich Jugendliche mit der grünen Politik auseinandersetzen, die Werte und Positionen leben und diskutieren können sowie in unterschiedlichen Aktionen in der Öffentlichkeit sichtbar werden“, so Mitsche.

Die Jungen Grünen sind die offizielle Jugendorganisation der Grünen „Wir Jungen Grünen sind eine eigenständige Organisation mit einem freundschaftlich-kritischen Verhältnis zu den Grünen. Wir sind die größte von Ehrenamtlichen getragene Teilorganisation der Grünen Bewegung in Österreich. Die Jungen Grünen bestehen aus einer Bundes-und neun Landesorganisationen sowie aus Bezirksgruppen vor Ort“, erklärt der Bundessprecher der Jungen Grünen, Kay Michael Dankl und fügt dem hinzu: „Mit der Gründung der Jungen Grünen Kärnten/Koroška sind die Jungen Grünen nun in ganz Österreich vertreten.“

In Kärnten sind die Jungen Grünen seit dem Frühjahr 2016 aktiv. „Wir haben 30 Aktivistinnen und Aktivisten sowie über 40 weitere Interessierte in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau und in weiteren Orten“, so Sebastian Glanzer vom Team der Jungen Grünen Kärnten. In den letzten Monaten waren die Jungen Grünen bereits mit Themenabenden, Stammtischen und Aktionen zu aktuellen politischen Themen aktiv.

„Als Junge Grüne wollen wir nicht tatenlos zusehen, wie andere für uns entscheiden, sondern selbst aktiv sein und mitgestalten. Wir wollen jungen Menschen eine Möglichkeit geben, um sich mit Politik zu beschäftigen und gemeinsam Politik zu machen“, so Kay-Michael Dankl und sagt abschließend: „Wir wollen die Welt besser verstehen – und verändern.“

