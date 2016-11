Toto: Vierfachjackpot am Wochenende – 130.000 Euro warten

Torwette schon 14 mal in Folge nicht geknackt

Wien (OTS) - Die Spannung bei Toto nimmt zu, denn aus dem Dreifachjackpot ist nun bereits ein Vierfachjackpot geworden. In der Runde 45B gab es abermals keinen Dreizehner, der Gewinntopf blieb daher mit mehr als 112.000 Euro verschlossen, und in der nächsten Runde geht es damit um rund 130.000 Euro.

Die nächste Runde ist die Runde 46 und findet am kommenden Wochenende statt. Annahmeschluss ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Zwei Spielteilnehmer tippten zuletzt einen Zwölfer und erhalten dafür je rund 3.300 Euro. Ein Wiener und ein Niederösterreicher waren jeweils per Systemschein erfolgreich; der Wiener scheiterte an Spiel 12 (rechnete also nicht mit dem Heimsieg Boliviens gegen Paraguay), der Niederösterreicher tippte Spiel 8 (Unentschieden zwischen Frankreich und der Elfenbeinküste) falsch.

In der Torwette gelang es bereits zum 14. Mal in Folge niemandem, alle fünf Spiele richtig zu tippen. Damit steigt die Gewinnsumme bis zur nächsten Runde bereits auf rund 30.000 Euro. Zudem gibt es auch im zweiten Rang einen Jackpot.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 45B:

4fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 112.124,20 – 130.000,- warten 2 Zwölfer zu je EUR 3.273,50 33 Elfer zu je EUR 44,00 195 Zehner zu je EUR 14,90 342 5er Bonus zu je EUR 3,50

Der richtige Tipp: X X X 2 X / 1 2 X X 1 X 1 1 1 2 1 X 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 27.305,50 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 500,20 Torwette 3. Rang: 27 zu je EUR 23,10 Hattrick: JP zu EUR 184.992,10

Torwette-Resultate 0:0 0:0 2:2 0:2 1:1

