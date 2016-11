Staatspreis für Smart Packaging vergeben

Verpackungs-Staatspreis des BMWFW und BMLFUW - Sonderpreise der Jury und der ARA- 2. Österreichischer Verpackungstag

Wien (OTS/BMWFW) - Anlässlich des 2. Österreichischen Verpackungstages wurde am Dienstag in der Aula der Wissenschaften der Staatspreis "Smart Packaging" verliehen. Staatspreistrophäe und Urkunden überreichte in Vertretung von Vizekanzler und Bundesminister Reinhold Mitterlehner BMWFW-Generalsekretär Harald Kaszanits, der die Bedeutung des Preises als Anerkennung für die innovativen Leistungen der Spitzen-Verpacker Österreichs hervorhob. Eine exzellente Verpackung müsse den gesellschaftlichen Wandel und die demografische Entwicklung berücksichtigen und damit ‚altersgerechte Convenience‘ bieten. Von der Natur, die optimierte „Verpackungslösungen“ bereithielte, könne man dabei viel lernen, so Kaszanits.

Ziel des Staatspreises ist es, moderne Lösungen im Verpackungsbereich hervorzuheben, exzellente Projekte als Best-Practice-Beispiele auszuzeichnen und die heimische Branche international vor den Vorhang zu holen.

Der Staatspreis für Verpackungen wird in diesem Jahr zum bereits 57. Mal verliehen und ist damit der traditionsreichste Staatspreis, der vom Wirtschaftsministerium vergeben wird, seit 2001 in Kooperation mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Partner und für die Abwicklung verantwortlich ist seit Bestehen des Staatspreises das Österreichische Institut für Verpackungswesen. 2014 wurde der vormalige Staatspreis "Vorbildliche Verpackung" als Staatspreis "Smart Packaging" neu aufgesetzt. Eine inhaltliche Neupositionierung, zusätzliche Sonderpreise und die Einbettung der Bewertungskriterien in vier Exzellenzfelder (ökologische Nachhaltigkeit, technische Funktionalität, Gestaltung und Convenience) machen den Preis attraktiver denn je, wie 86 Einreichungen eindrucksvoll zeigen.

Aus insgesamt acht Nominierungen hat eine Expertenjury einen Staatspreis in der Kategorie "B2B" (Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen für gewerbliche Endverbraucher) sowie zwei Staatspreise in der Kategorie "B2C" (Verkaufsverpackungen für private Endverbraucher) vergeben:

- Staatspreis Kategorie B2B

optimierte containergerechte Motorenverpackung

Hersteller: Pawel packing & logistics GmbH

Verwender: Opel Wien GmbH

- Staatspreis Kategorie B2C

Shaped Can

Hersteller: Pirlo GmbH & Co KG

Verwender: GEFRO Reformversand Frommlet KG

Regeneriersalz in der Pyramide

Gestalter und Verwender: claro products GmbH

Nominierungen für den Staatspreis

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Projekte mit Nominierungen ausgezeichnet:

- Kategorie B2B

MAISTAPACK®

Hersteller: Mondi Grünburg GmbH

Gestalter: Maistapack GmbH

tech-rack variogrid – Mehrweg-Verpackung für die Industrie Hersteller: FRIES Kunststofftechnik GmbH

Nachhaltig Austria Weinflasche

Einreicher: RWA Raiffeisen Ware Austria AG

Hersteller: Vetropack Austria GmbH

- Kategorie B2C

Kartonflasche combidome

Hersteller: SIG Combibloc GmbH & Co KG

Trio Qualitätsweinbox

Hersteller: Mosburger GmbH

Verwender: Weingut Keringer

Sonderpreise der ARA und der Jury

Darüber hinaus wurden mit dem Sonderpreis der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) für hervorragende Ergebnisse bei Wiederverwendbarkeit und Wiederverwertbarkeit und zwei Sonderpreise der Jury für Innovation und Brand Packaging drei weitere Auszeichnungen vergeben:

- Sonderpreis der ARA

Die Cut 2020

Hersteller: Constantia Flexibles International GmbH

Verwender: Arla Foods amba

- Sonderpreis Innovation

Fälschungssichere Medikamenten Verpackung

Einreicher: GEORG KLAMMER Verpackungen Etiketten Folien

Verwender: MELASAN® Produktions- und Vertriebsges.m.b.H. Werbegrafik: werbeagentur erhard reichsthaler

- Sonderpreis Brand Packaging

Verpackungslinie Swarovski Optik

Hersteller: Dinkhauser Kartonagen GmbH

Verwender: Swarovski Optik KG

2. Österreichischer Verpackungstag

Der vor der Staatspreis-Verleihung stattfindende 2. Österreichische Verpackungstag ist die wichtigste Fachveranstaltung der Verpackungswirtschaft in Österreich. Er wird von allen namhaften Verpackungsinstitutionen in Österreich getragen und von der OFI Technologie & Innovation GmbH (OFI) organisiert. Die Veranstaltung stand dieses Jahr unter dem Motto „Nachhaltige Verpackungslösungen -Realität oder Utopie“.

