Rosewood Hongkong wird 2018 seine Tore öffnen und der berühmten Hafenfront ein reizvolles neues Wahrzeichen hinzufügen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Rosewood Hotels & Resorts® wird 2018 das erste Objekt der Ultra-Luxusmarke in Hongkong an einem erstklassigen Standort mit Blick auf den Victoria Harbour am ehemaligen New World Centre in der Salisbury Road in Tsim Sha Tsui eröffnen. Rosewood Hongkong wird 27 Stockwerke des Mehrzwecktowers, der im Besitz der New World Development Company Limited ist, belegen, dessen markante Form und leuchtende Spitze prädestiniert sind, zu einem sofort wieder erkennbaren Wahrzeichen der berühmten Skyline zu werden.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161109/437374

"Hongkong gehört zu den großartigen Städten der Welt mit einem ikonischen Charakter und einer ebensolchen Landschaft, weswegen es ein Standort der obersten Kategorie ist, an dem Rosewood sein Hotel eröffnet und wo die Marke ihre Philosophie 'A Sense of Place' auf beste Weise ausdrücken kann", sagt Sonia Cheng, Chief Executive Officer der Rosewood Hotel Group. "Unser Ziel ist es, für das Hotel den Reiz und die Dynamik, die Kultur und die Modernität von Hongkong einzufangen, und gleichzeitig hier zum ersten Mal in unserer Heimatstadt den leidenschaftlichen, intuitiven und raffinierten Service vorzustellen."

Das Design des Rosewood Hongkong erzählt die Geschichte eines reizvollen Lebensstils in einem eleganten Gebäude, und man wird diesen Eindruck sofort gewinnen, sobald man ankommt und über den offenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Platz geht und zu den privaten Gästezimmern und den Veranstaltungsräumen gelangt. Tony Chi und sein New Yorker Studio, tonychi, werden nicht nur für die Gesamtästhetik verantwortlich sein, sondern für jedes kleine Detail und so ein Erlebnis für Gäste und Besucher schaffen, das in Erinnerung bleiben wird. Der Ansatz von Mr. Chi, mit dem er das Konzept A Sense of Place® der Marke Rosewood zum Ausdruck bringt, wurde bereits bei der Eröffnung des Rosewood London 2013 gewürdigt.

Die berühmten New Yorker Kohn Pedersen Fox Associates werden dafür sorgen, das die Architektur des Hotel mit seinen 398 Zimmern klassische Designelemente mit Anklängen der vibrierenden, zeitgenössischen Umgebung verbinden wird.

Das Rosewood Hongkong bietet acht verschiedene Gastronomiekonzepte, Erholungsangebote, die ein Fitnesscenter, ein Schwimmbad und das ganzheitliche Wellnesskonzept von Rosewood einschließen. Zudem wird der Manor Club als Executive Lounge seinen Gästen eine Vielzahl an exklusiven Vorzügen bieten. Der Pavillon wird die Visitenkarte des Rosewood in Hongkong sein, mit Platz für Konferenzen und Veranstaltungen in Wohnraum Ambiente, der den höchsten Ansprüchen dieser Stadt gerecht wird.

Die Rosewood Residences -- das sind 199 Luxusappartements für längere Aufenthalte, die auf den 19 oberen Stockwerken des Towers gelegen sind und von denen einige über eine Außenterrassen verfügen und die alle einen atemberaubenden Blick von oben bieten -- verfügen über eine exquisite Lounge, ein Innenschwimmbad und ein Fitnesscenter und bieten darüber hinaus spezielle Services und Annehmlichkeiten für die Bewohner.

Rosewood Hongkong wird zu einem regionalen Netz von ausgezeichneten Rosewood-Anlagen in Asien gehören, worunter sich auch das Rosewood Peking und demnächst auch Anlagen in Phnom Penh, Phuket, Guangzhou, Luang Prabang, Sanya, Bali, Jakarta, Hainan, Bangkok und Siem Reap befinden.

Über Rosewood Hotels & Resorts

Rosewood Hotels & Resorts® verfügt über 18 für sich jeweils einzigartige Luxusanlagen in 11 Ländern, wobei sich 17 neue Hotels in der Entwicklung befinden. Jedes Rosewood-Hotel hat sich der Philosophie der Marke, A Sense of Place®, verschrieben und spiegelt die besondere Geschichte, Kultur und Sinnlichkeit des jeweiligen Standorts wider. Zu den Rosewood-Anlagen gehören einige der legendärsten Hotels und Resorts der Welt, wie etwa das Carlyle, einem Rosewood-Hotel in New York, Rosewood Mansion am Turtle Creek in Dallas und das Hôtel de Crillon, einem Rosewood-Hotel in Paris, sowie neue Klassiker wie das Rosewood Peking. Rosewood Hotels & Resorts hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl seiner betriebenen Hotels bis 2020 zu verdoppeln.

