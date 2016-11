Neues Produkt Arena Verify fügt Anforderungs- und Mängelmanagement hinzu zwecks Schaffung einer umfassenden Produktentwicklungsplattform

Foster City, California (ots/PRNewswire) - Arena Solutions, Pionier eines Cloud-basierten ganzheitlichen Produktentwicklungsplattform, die PLM, ALM, Lieferketten und QMS verbindet, hat heute die sofortige Lancierung von Arena Verify als Teil des 2016 Fall Release bekannt gegeben. Mit diesem Release fügt Arena Solutions seinem Produktangebot ein Anforderungs- und Mängelmanagement hinzu, die zu einer umfassenden, Cloud-basierten Produktentwicklungsplattform führen, welche Engineering-, Qualität- und Betriebsdisziplinen bei der Schaffung innovativer vernetzter Produkte vereint.

Arena Verify spielt eine wichtige Rolle beim Zusammenbringen dieser umfassenden Produktentwicklungsplattform. Wenn Mängel entdeckt werden, wird der gesamte Prozess innerhalb des Produktdatensatzes erfasst, dies im Gegensatz zu Stand-alone-Lösungen, die Informationen innerhalb eines Silos abfangen, auf das nur ein paar wichtige Personen Zugriff haben. Folglich stellt Arena Verify internen Stakeholdern und der erweiterten Lieferkette umfassende Informationen zum Thema bereit. Das Anforderungsmanagement ist im Produktdatensatz integriert, damit diese kritischen Informationen mit allen relevanten Stakeholdern geteilt werden kann.

"Die Komplexität von Produkten, Lieferketten und der Nachfrage wird weiter ansteigen. Deshalb muss sich die Plattform, auf der Produkte und Kundenerfahrungen konzipiert, unterstützt und bedient werden, ebenfalls weiterentwickeln", sagt Jeffrey Hojlo, Programmdirektor, Produktinnovation, IDC Manufacturing Insights. "Eine Produktinnovationsplattform, die PLM, ALM, QMS und andere Unternehmenssysteme verbindet, stellt das Fundament für das globale Team an internen und externen Komponenten dar, das für den Produkterfolg verantwortlich ist. Es ist heute üblicher, dass Cloud-basierte PLM-Systeme das Bedürfnis für rasche Konzipierung, Entwicklung, Einführung und Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen angehen."1

Die Produktentwicklungsplattform von Arena verbindet die gemeinsame Entwicklung mit dem Produktdatensatz für einen ständigen Verbesserungsprozess, der für alle Beteiligten im Entwicklungsprozess zu einer beispiellosen Visibilität, Klarheit und Flexibilität führt. Die gebündelte Kraft von Software, Firmware, mechanischen und elektrischen Ingenieuren ermöglicht es, gemeinsam Innovation zu betreiben, um so Anforderungen festzustellen, Designs zu integrieren und die Produktqualität zu verbessern, um Produkte rascher im Markt einzuführen.

"Die Entwicklung neuer Features und Funktionen, ohne zuerst Probleme und Bugs suchen und reparieren zu müssen, ist ein Rezept gegen Produktversagen und -verlust", sagt Kim Khoe, Direktorin Qualitätssicherung und regulatorische Angelegenheiten bei Apical Instruments. "Die Fähigkeiten von Arena Verify als Teil einer umfassenden Produktentwicklungslösung ist das, worauf der Herstellermarkt gewartet hat."

"Unser Ziel ist, die Hersteller von Originalteilen mit komplexer Elektronik eine umfassende Plattform für die Produktentwicklung bereitzustellen, weil es keinen Grund gibt, dass diese Systeme in separaten Silos existieren", sagt Steve Chalgren, Executive Vice President des Bereichs Produktmanagement und Chief Strategy Officer, Arena Solutions. "Ingenieure, Designer, Qualitätsmanager, Betriebe, Hersteller und Stakeholder der gesamten erweiterten Lieferkette benötigen alle Zugang zu Produktdaten, damit sie zusammenarbeiten können, um das qualitativ hochstehendste Produkt in kürzester Zeit herzustellen. Durch die Einführung von Arena Verify kann diese einheitliche Lösung bereitgestellt werden."

Über Arena Solutions

Arena ist Erfinder der Cloud PLM. Das ganzheitliche Lösungspaket für PLM, ALM, Lieferketten und QMS ermöglicht es innovativen Erstausrüstern mit komplexer Elektronik, ihre Produktdaten sowie ihre Qualitäts- und Entwicklungsprozesse so zu verwalten, dass die Prototypenentwicklung beschleunigt wird, was zu größeren Margen und zu einer schnelleren Marktreife von Produkten führt. Als Folge davon können Kunden von Arena Standards besser einhalten und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherstellen, das Schulungsmanagement verbessern, Kosten reduzieren, die Qualität erhöhen und die Produkteinführungszeit verringern. Arena zählt zu den Top 10 der PLM-Anbieter und hat 2016 den begehrten Golden Mousetrap Award im Bereich Design-Neuheiten gewonnen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.arenasolutions.com.

Arena und Arena Solutions sind Handelsmarken von Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Alle Rechte vorbehalten. Andere Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

1 Von: IDC MaturityScape: Product Innovation Platform 1.0 (http://www.idc.com/url.do?url=/getdoc.jsp?containerId=US40541016&term=cHJvZHVjdCBpbm5vdmF0aW9uIHBsYXRmb3Jt&position=2&page=1&perPage=25&id=8e60afa6-1d34-48c8-9bcb-56b7a019ebaa), US40541016, März 2016

