Wir feiern die Fantasie - erstes österreichisches Vorlesefest 2016

Einladung zum Pressegespräch mit der Schirmherrin und Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission Dr. Eva Nowotny

Wien (OTS) - Bücherfreunde, Autorinnen, Autoren und Prominente lesen ehrenamtlich Kindern vor und begeistern sie spielerisch und altersgerecht für das Lesen. Mit dabei sind unter anderem Danielle Spera, Rainer Nowak, Niki Glattauer, Olivia Peter, Claudia Reiterer, Arno Geiger und Miguel Herz-Kestranek. Neben vielen Prominenten engagieren sich zahlreiche Vorleserinnen und Vorleser für eine lebendige Vorlesekultur.

Auch Thomas Brezina gehört zu den prominenten Vorlesern: „Vorlesen ist die beste Einladung für Kinder, in die Welt der Geschichten und Bücher einzutreten und zu erkennen, was dort alles Wunderbares wartet. Wer vorliest wird zu einem Reisebegleiter auf einer sehr wichtigen Entdeckungsreise.“ (weiter Zitate von prominenten LeserInnen auf Anfrage)

In zahlreichen Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Büchereien, in Buchhandlungen und Museen wird vorgelesen und die Fantasie gefeiert. Über 100 Vorleseaktionen erreichen österreichweit über 5.000 Kinder.

Das österreichweite Vorlesefest will ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Freude am Vorlesen setzen. Vorlesen soll wieder in den Fokus von Familienalltag und Freizeit- und Schulpädagogik gerückt werden, um so langfristig Bildungs- und Entwicklungschancen zu fördern. Denn Vorlesen macht Spaß, beflügelt die Fantasie und stärkt Sprach- und Sozialkompetenz der Kinder. Studien zeigen, dass Kinder, denen vorgelesen wird, fröhlicher, kreativer, empathischer und stärkere Persönlichkeiten sind.

mehr Infos auf www.vorlesefest.at

Presse-get-together mit Eva Nowotny



Beim Pressegespräch wollen wir über das Vorlesefest, die Konzeption

und Partner informieren. Außerdem wird es Informationen zu aktuellen

Erkenntnissen zum Thema Lesekompetenz und ihrer Bedeutung für

Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und Integration geben.



TeilnehmerInnen:



- Schirmherrin Dr. Eva Nowotny (Präsidentin der Österreichischen

UNESCO-Kommission)

- Elisabeth Fuchs, M.Ed (Stadtschulrat für Wien)

- Dr. Rüdiger Salat (Vorstand Facultas Verlags- und Buchhandels AG)

- Markus Toyfl, MAS, MSc. (Geschäftsführung Hauptverband des

Österreichischen Buchhandels)



Moderation: Mag. Kathariana Lacina



Im Anschluss: Kinderlesung mit Thomas Brezina (ab 15 Uhr)



Datum: 18.11.2016, 14:00 - 15:00 Uhr



Ort:

ZOOM Kindermuseum Veranstaltungsraum rechts neben dem

Haupteingang

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Url: www.vorlesefest.at/veranstaltungen



Rückfragen & Kontakt:

Lisa Welzel

Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Telefon: +43 664 1313803

E-Mail: lisa.welzel @ vorlesefest.at



Katharina Lacina

Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Telefon: +43 699 81810393

E-Mail: katharina.lacina @ vorlesefest.at