ORF SPORT + mit ATP Finals, ÖFB-Pressekonferenz und Volleyball-Champions-League

Am 16. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 16. November 2016, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den ATP World Tour Finals London um 13.00 Uhr (Vorrunde Doppel), um 15.00 Uhr und um 21.00 Uhr (Vorrunde Einzel), von der ÖFB-Pressekonferenz nach dem Freundschaftsspiel Österreich – Slowakei um 13.30 Uhr und des Volleyball-Champions-League-Spiels Hypo Tirol Volleyballteam – VFB Friedrichshafen um 19.00 Uhr, das „Sport-Bild“ mit Handball, Billard, Turnen, Volleyball, Eishockey und Tischtennis um 17.00 Uhr, das „Golfmagazin“ mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 17.30 Uhr und die Höhepunkte vom Snowboard-Weltcup-Big-Air in Mailand um 18.00 Uhr.

ORF SPORT + überträgt bis 20. November täglich live von den ATP World Tour Finals in London. Die Kommentatoren sind Dieter Derdak und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentatoren fungieren Stefan Koubek und Clemens Trimmel.

Mit dem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei am 15. November im Ernst-Happel-Stadion in Wien beschließt Österreichs Fußball-Nationalteam das Länderspieljahr 2016. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz nach dieser Begegnung live aus dem Ernst-Happel-Stadion.

Während der ÖFB-Pressekonferenz wird die Tennis-Übertragung aus London weiter live in der TV-Thek zu sehen sein.

Das Hypo Tirol Volleyballteam zog in der CEV Volleyball Champions League mit einem 3:0 (-21, -10, -21)-Heimsieg gegen Hapoel Mate Asher Akko in die dritte Runde ein – dort wartet jetzt der VFB Friedrichshafen auf die Tiroler. Kommentator ist Johannes Hahn.

ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 15. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

