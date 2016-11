Erstes TV-Gipfeltreffen der Top-Kabarettisten in Wien mit Resetarits, Vitásek, Nuhr, Hader und Stipsits

Tickets für den „Kabarettgipfel“ in der Wiener Stadthalle ab sofort erhältlich

Wien (OTS) - Bühne frei für das Gipfeltreffen der Stars des deutschsprachigen Kabaretts! Am 30. und 31. Jänner 2017 treffen einander Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Dieter Nuhr, Josef Hader und Thomas Stipsits erstmals zum „Kabarettgipfel“ in der Wiener Stadthalle. Das Publikum darf sich dabei auf einen Abend mit Klassikern und neuen Stücken freuen, die gewohnt pointiert von den Kleinkunststars umgesetzt werden. Als Musiker, Geräuschemacher und selbstverständlich auch als „Hardchor“ fungieren „Die Echten“. Die Premiere der neuen Kabarettshow steht nach der Aufzeichnung am 30. und 31. Jänner in zwei 60-minütigen Teilen am 10. und am 17. Februar 2017 jeweils um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF eins. Der nächste „Kabarettgipfel“ ist für Herbst 2017 geplant.

Tickets sind ab sofort unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

