Weihnachten bei T-Mobile: Top-Smartphones um 0 Euro im neuen 50 Gigabyte-Tarif

Apple iPhone 7, Huawei P9 und Samsung Galaxy S7 und S7 edge ab 0 Euro

Neuer Tarif „My Mobile Ultra“ bietet 50 GB Datenvolumen für Smartphone-Kunden

Kombibonus: Bei Kombi von Smartphone-Tarif, Internet für zuhause oder unterwegs bis zu 240 Euro sparen

T-Mobile bietet ab 16. November 2016 den ultimativen Smartphone-Tarif. Der My-Mobile-Ultra-Tarif beinhaltet um monatliche 49,99 Euro 50 GB Datenvolumen mit 150 Mbit/s Download- und 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit, unlimitierte Minuten und SMS sowie 200 Minuten und SMS im und ins EU Ausland inklusive Bosnien, Island, Liechtenstein, Norwegen, Serbien, Schweiz und Türkei. Dank dem KombiBonus kostet dieser Tarif für treue Kunden als Zweitvertrag monatliche 39,99 Euro, eine Ersparnis von 240 Euro bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer.

In diesem Tarif werden die Aktionsgeräte Apple iPhone 7 32 GB, Huawei P9 und Samsung Galaxy S7 und S7 edge um 0 Euro Anzahlung und 0 Euro monatliche Teilzahlung angeboten. Entsprechend dem „Wie-Ich-Will-Prinzip“ gilt dieses Angebot gleichermaßen für treue und neue Kunden. Darüber hinaus sind alle neuen Smartphones bei T-Mobile entsperrt. Während der Weihnachtsaktion (16. November 2016 bis 8. Jänner 2017) sparen sich T-Mobile Kunden bei Anmeldung zusätzlich in allen Tarifen die Aktivierungsgebühr in Höhe von 69,99 Euro.

Doppelter Speed im My-Mobile-Light-Tarif

Ebenfalls ab dem 16. November wird im Smartphone-Tarif My Mobile Light die Geschwindigkeit bei gleich bleibendem Preis dauerhaft verdoppelt. Der Tarif bietet dann 3 GB Datenvolumen mit 20 Mbit/s Download- und 5 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit, unlimitierte Minuten und SMS, sowie 50 Minuten im und ins Ausland um monatliche 19,99 Euro. Diese Änderung wird für alle bestehenden My-Mobile-Light-Kunden automatisch am 16. November aktiv.

Weitere Information ab 16. November 2016 unter www.t-mobile.at

