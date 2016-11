Weihnachten bei tele.ring: Schlauberger zahlen 0 Euro für neue Smartphones

Wien (OTS) -

Apple iPhone SE, Huawei P9 lite und Samsung S6 um 0 Euro

Alle PASST-Smartphone-Tarife 5 Euro günstiger

Neu bei tele.ring: Unlimitiertes Internet für daheim ab 20 Euro/Monat

Weihnachtsangebote T-Mobile: bit.ly/xmas_t-mobile

Ab 16. November 2016 gilt für tele.ring Kunden „Schlauberger sparen im Advent jeden Cent“. Zu den Aktionsgeräten gehören das Apple iPhone SE 16 GB um 0 Euro im PASST-Tarif für Supernutzer, das Huawei P9 lite um 0 Euro im PASST-Tarif für Supersparer und das Samsung Galaxy S6 um 0 Euro in Kombination mit dem PASST-Tarif für Vielsurfer. Darüber hinaus sind alle neuen Smartphones bei tele.ring entsperrt. Während dieser Weihnachtsaktion sparen tele.ring Schlauberger-Kunden bei Anmeldung zusätzlich in allen PASST-Smartphone-Tarifen die Aktivierungsgebühr in Höhe von 49,90 Euro. Als spezielles Zuckerl erhalten alle Kunden unter 27 Jahren bei Anmeldung eines beliebigen Smartphone-Tarifs monatlich 1 GB Datenvolumen einfach geschenkt.

PASST-Smartphone-Tarife um 5 Euro günstiger

In dieser zeitlich begrenzten Weihnachtsaktion (16. November 2016 bis 8. Jänner 2017) sind alle PASST-Smartphone-Tarife monatlich um 5 Euro günstiger. „Supersparer“ erhalten um 15 statt 20 Euro im Monat 3 GB Datenvolumen sowie 500 SMS/Minuten. Für „Vielsurfer“ stehen 6 GB Daten und 500 SMS/Minuten um 20 statt 25 Euro bereit. „Vieltelefonierer“ können ebenfalls um 20 statt 25 Euro unlimitiert telefonieren und SMSen und 3 GB Datenvolumen nutzen. Die „Supernutzer“ versurfen 6 GB Daten im Monat und telefonieren und SMSen unlimitiert um 25 statt 30 Euro im Monat.

Neu bei tele.ring: Unlimitiertes „Internet für daheim“

Seit neuestem können sich tele.ring-Kunden auch entscheiden, unlimitiert in ihren eigenen vier Wänden zu surfen oder bestimmte Datenlimits bzw. Geschwindigkeiten zu nutzen. Für alle, die „Internet für daheim“ wollen, reicht es aus, die zwei Fragen „Wieviel surfst du im Monat?“ und „Wie schnell soll dein Internet sein?“ zu beantworten. Unlimitiertes Datenvolumen mit max. 20 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) ist um 20 Euro im Monat für „Dauersurfer“ anmeldbar. „Ultrasurfer“ surfen unlimitiert mit 40 Megabit pro Sekunde um 25 Euro im Monat. „Basissurfer“ erhalten als Einführungsangebot um 15 Euro im Monat 50 GB Datenvolumen bei einer Maximalgeschwindigkeit von 20 Mbit/s. „Schnellsurfer“ erhalten die doppelte Geschwindigkeit (40 Mbit/s) um 20 Euro im Monat. Passend dazu gibt es den WLAN Router LTE zu allen Tarifen um 0 Euro dazu. Bei der „4 Wochen Geld-zurück-Garantie“ können „Internet für daheim“-Kunden sicher sein, dass „Schlauberger die sind, die am Ende lachen, weil sie alles richtig machen“.

Weitere Informationen ab 16. November 2016 unter www.telering.at.

