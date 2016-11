FPÖ-Kitzmüller: Herkunftslandprinzip bzw. „Indexierung“ bei der Familienbeihilfe ist längst überfällig

ÖVP greift freiheitliche Forderungen auf – aber bitte auch umsetzen!

Wien (OTS) - „Die Familienbeihilfe, die Österreich für im EU- bzw. EWR-Ausland lebende Kinder zahlt, ist an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Herkunftsland anzupassen. Diese langjährige Forderung der Freiheitlichen nach dem ‚Herkunftslandprinzip‘ bzw. der entsprechenden ‚Indexierung‘ der Beihilfe haben die Regierungsfraktionen immer wieder abgelehnt, nun greift die ÖVP unsere Initiative plötzlich auf. Mehr als ein vorweihnachtlicher PR-Gag wird das Schreiben der ÖVP-Minister Schelling, Karmasin und Kurz an EU-Kommissionspräsidenten Juncker daher leider nicht sein“, so heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller. Dieser Brief könne nur als „Brief ans Christkind“ in der Vorweihnachtszeit abgetan werden. Wirkliche Ergebnisse seien davon nicht zu erwarten.

„Mit dem Schreiben eines Briefes, in dem man ein Ersuchen für eine gesamteuropäische Lösung formuliert, wird es nicht getan sein. Wenn wir nämlich auf eine Lösung innerhalb der EU warten, werden noch unsere Kindeskinder den vollen Betrag an Familienbeihilfe an die im EU-Ausland lebenden Kinder von in Österreich aufhältigen EU-Bürgern zahlen müssen“, warnte Kitzmüller. „Die Bundesregierung ist, was die Durchsetzung von österreichischen Interessen in Brüssel betrifft, äußerst schwach und langsam. Alle übrigen Länder schaffen es ihre Pläne umzusetzen – siehe Deutschland mit der Autobahnmaut. Nur Österreich nimmt alles, was aus der EU kommt, mit Duldung hin“, ärgerte sich Kitzmüller.

„2015 wurden 249 Millionen Euro für 122.000 Kinder ausgezahlt, die gar nicht in Österreich leben. Es ist ja nur logisch, dass man die Beihilfe ‚indexiert‘ und an die Lebenshaltungskosten des Aufenthaltslandes anpasst. Hier würde man sich jährlich 100 Millionen Euro ersparen, die unsere Familien gut und dringend brauchen können. Es wird endlich Zeit, dass sich unsere Politiker wieder um die Menschen im eigenen Land kümmern. Hier gibt es genug zu tun!“, so Kitzmüller.

