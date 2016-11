Trafag mit "AVL Supplier Award 2015" ausgezeichnet

AVL zeichnet Trafag mit dem AVL Supplier Award 2015 in der Königsklasse "Supply Excellence" aus.

Wolfurt/Graz (OTS/Trafag) - Das Grazer Unternehmen, gegründet 1948, mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden €, ist eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich Simulation, Entwicklung und Prüftechnik von Antriebssystemen für PKW, LKW und Großmotoren.

Jährlich vergibt AVL diese Anerkennung an besonders engagierte Lieferanten. Seit mehr als 25 Jahren liefert Trafag langzeitstabile und hochgenaue Drucktransmitter für Motorenprüfstände.

Im Rahmen des „AVL Supplier Days“ nahm CEO Robert Pfrunder die Auszeichnung von CEO Prof. Dr. H. List in Graz entgegen.

Michael Hartmann, Procurement Officer AVL betont, „die Genauigkeit der verwendeten Drucktransmitter erreicht herausragende Werte. Über die ganze Zeit der Zusammenarbeit strebte Trafag nach exzellentem Service in Bezug auf Anforderungen der AVL, Weiterentwicklung der gelieferten Produkte, hoher Qualität und punktgenauer Lieferung“.

Trafag steht Messung und Überwachung von Druck und Temperatur in zuverlässiger Schweizer Qualität seit 1942, individuelle und kompetente Kundenberatung in über 40 Ländern.

Kundenwünsche in höchster Qualität und Präzision werden durch eine leistungsstarke Entwicklungs- und Produktionsabteilung rasch umgesetzt. Kompetenz in Fertigung, Technologie und Kundennähe sind Grundpfeiler der Trafag.

Rückfragen & Kontakt:

Sieglinde Rentsch

Tel: +43 5574 20866-12

E-Mail: Sieglinde.rentsch @ trafag.com