Einladung zur Hilfswerk Weihnachtsgala

Wien (OTS) - Hilfswerk Austria International lädt Sie herzlich zur traditionellen Weihnachtsgala für Kinder in Not ein. Am Donnerstag, 1. Dezember 2016 um 19:30 findet im Haus der Industrie in Wien unsere traditionelle Benefizgala statt. Ingrid Wendl liest "Heiteres und Besinnliches" und das Lanner-Strauss-Ensemble Wien sorgt für den musikalischen Rahmen. Charmant durch das Programm wird Christiane Teschl-Hofmeister führen. Als gemütlichen Ausklang laden wir zum Buffet.

Als besonderer Gast hat sich die Hilfswerk Austria International Botschafterin für Kinder in Not, Jeannine Schiller, für die Weihnachtsgala angekündigt.

Mit dem Erwerb der Eintrittskarte unterstützen Sie syrische Flüchtlingskinder

Hilfswerk Austria International hat im Libanon ein „Back-to-School“-Projekt gestartet. In mittlerweile sieben Kinderzentren erhalten Mädchen und Buben Unterricht und stärkende Mahlzeiten. Gemeinsame Freizeitaktivitäten und Gesprächsrunden helfen ihnen, ihre Erlebnisse aus Krieg und Flucht aufzuarbeiten. Durch Ihren Beitrag zur Weihnachtsgala schenken Sie diesen Kindern Zukunft!

Eintrittskarten: Die Karten erhalten Sie über oeticket und können diese selbst ausdrucken oder bei einem der Oeticket-Vertriebspartner in ganz Österreich erstehen.

Eintritt: 35 Euro Spende werden erbeten.

Tickets: https://goo.gl/vofWpN

Infos: www.hilfswerk-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Austria International

Mag. Bianca Weissel

Kommunikation und Medien

01 40 57 500-112

bianca.weissel @ hwa.or.at

www.hilfswerk.at/hwa