TYAN präsentiert an SC16 HPC-Plattformen für Unternehmen und Datenzentren zwecks Beschleunigung des HPC-Marktwachstums

Salt Lake City, Utah (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Serverplattformhersteller und Tochterunternehmen von MiTAC Computing Technology Corporation, präsentiert an der SC16 diese Woche im Salt Palace Convention Center in Salt Lake City eine breite Palette an HPC-Serverplattformen für Unternehmens-, Lager- und Datencenteranwendungen.

Die umfassenden HPC-Plattformen von TYAN erstrecken sich auf ein breites Spektrum von Hardware-Spezifikationen. Der Intel® Xeon® E7-basierte 4U Quad-Socket FT76-B7922 (http://www.tyan.com/Barebones_ FT76B7922_B7922F76U8HR-4T-HE-X%20(BTO)) bietet eine Speicherkapazität von 6TB und unterstützt bis zu 4x Intel® Xeon Phi(TM) Coprozessoren für die anspruchsvollsten HPC-Nutzer; der Intel® Xeon® E5-basierte 4U Dual-Socket FT77C-B7079 (http://www.tyan.com/Barebones_FT77CB7079_B70 79F77CV10HR-2T-X%20(BTO)) unterstützt bis zu 8x Intel Xeon Phi Coprozessoren für die hoch parallelisierte Anwendungsbereitstellung; der 2U Dual-Socket TA80-B7071

bis zu 4x Intel Xeon Phi Coprozessoren für die Produktionsbereitstellung in großem Umfang für verschiedene Hochleistungs-Computing-Segmente und der 1U Dual-Socket GA80-B7081

unterstützt bis zu 3x Intel Xeon Phi Coprozessoren für ISVs, Universitäten und kleine Unternehmen, die eine parallelisierte Anwendungsentwicklung oder Proof-of-Concept-Lösungen wünschen.

"Um verschiedene HPC-Anwendungen im Markt zu berücksichtigen und das HPC-Marktwachstum zu beschleunigen, bietet TYAN zahlreiche Konfigurationen verschiedener Produkte, welche Intel Xeon CPU und Coprozessor-Technologien umfassen, sowie eine maximale Leistung pro Watt zwecks Ankurbelung von HPC-Jobs", sagt Danny Hsu, Vice President von MiTAC Computing Technology Corporation's TYAN Business Unit.

Die Ausstellungsstücke umfassen ebenfalls Cloud-Computing- und Speicherserverplattformen, die in großen Datenzentren für Dateisystem- und Big-Data-Anwendungen weit verbreitet sind. GT86A-B7083

1U-Serverplattformen, die Dual-Socket Intel Xeon E5-2600 v3/v4 Prozessoren für wichtige Computing-Aufgaben unterstützten, und GT24B-B5542 (http://www.tyan.com/Barebones_GT24BB5542_B5542G24BV4HR) ist eine 1U-Serverimplementierung, die einen Single-Socket Intel® Xeon® E3-1200 v5 Prozessor für einen kosteneffizienten und volumenbasierten Einsatz umfassen.

Die Speicherserverplattformen von TYAN, einschließlich kosteneffizienter Speichererweiterung und verbesserter Datenspeichermöglichkeiten, beinhalten den TN70B-B7086

zu 12x 3.5"/2.5" Hot-Swap-Laufwerkseinschübe mit einer Laufwerksunterstützung von bis zu 4 NVMe unterstützt; der GT56-B7086

unterstützt bis zu 10x 2.5" Hot-Swap-Laufwerkseinschübe und der JBOD TN70J-E3250 (http://www.tyan.com/JBOD TN70J-E3250 J3250T70W12HR-U8) unterstützt bis zu 12x 3.5"/ 2.5" Hot-Swap-Laufwerkseinschübe als Speichererweiterung.

HPC-Plattformen von TYAN an SC16

4U/4-Koprozessor FT76-B7922 (http://www.tyan.com/Barebones_FT76B792 2_B7922F76U8HR-4T-HE-X%20(BTO)) - Intel Xeon Prozessor E7-8800/4800 v3/v4-basierte Plattform mit Unterstützung von bis zu 4x Intel Xeon Phi Coprozessor-Modulen, 96x DDR4 DIMM-Steckplätze und bis zu 8x SFF Hot-Swap SAS 12Gb/s.

4U/8-Koprozessor FT77C-B7079 (http://www.tyan.com/Barebones_FT77CB7 079_B7079F77CV10HR-2T-X%20(BTO)) - Intel Xeon Prozessor E5-2600 v3/v4-basierte Plattform mit Unterstützung von bis zu 8x Intel Xeon Phi Coprozessor-Modulen und 24x DDR4 DIMM-Steckplätze.

2U/4-Koprozessor TA80-B7071 (http://www.tyan.com/Barebones_TA80B7071_B7071T80V8HR-X) - Intel Xeon Prozessor E5-2600 v3/v4-basierte Plattform mit Unterstützung von bis zu 4x Intel Xeon Phi Coprozessor-Modulen und 16x DDR4 DIMM-Steckplätze.

1U/3-Koprozessor GA80-B7081 (http://www.tyan.com/Barebones_GA80B7081_B7081G80V4HR-2T-X) - Intel Xeon Prozessor E5-2600 v3/v4-basierte Plattform mit Unterstützung von bis zu 3x Intel Xeon Phi Coprozessor-Modulen und 16x DDR4 DIMM-Steckplätze.

