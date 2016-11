Lockl: „Hofer gestern für Europäische Armee. Heute ist er dagegen. Was gilt?“

"Bundespräsident muss für Verlässlichkeit in Außen- und Sicherheitspolitik stehen – Zick-Zack-Kurs schadet Österreich"

Wien (OTS) - „Der Bundespräsident muss in der Außen-, Sicherheits-und Verteidigungspolitik für Stabilität und Verlässlichkeit stehen. Ein Zick-Zack-Kurs schadet Österreich und schwächt unser Ansehen in Europa und darüber hinaus“, zeigt sich Lothar Lockl, Wahlkampfleiter des „Team Van der Bellen“, verwundert angesichts der Äußerungen des FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer zur Frage einer EU-Armee. „Gestern sprach sich Hofer klar für eine gemeinsame Europäische Armee aus, heute ist er plötzlich dagegen. Die Frage ist nun: Was gilt jetzt?“.

Hofer habe bereits nach der Brexit-Abstimmung in Großbritannien über einen Öxit spekuliert, um danach seine Position wieder zu ändern, erinnert Lockl.

Im Kurier von gestern Sonntag, 13.11., wird Hofer - unter dem Titel „Für eine Europäische Armee - Der freiheitliche Präsidentschaftskandidat plädiert für einen gemeinsamen Oberbefehl in der EU“ - wie folgt zitiert: „Ja, ich bin für eine gemeinsame Armee. Das kann keine Entmachtung der nationalen Armeen sein, aber es braucht eine optimale Koordinierung. Es braucht im Ernstfall einen gemeinsamen Oberbefehl.“

Heute wird Hofer mit einer Aussendung zitiert, in der er sich gegen „ventilierte Pläne einer EU-Einheitsarmee“ stellt. „Mit einer Euro-Armee könnten fremde Soldaten unter fremdem Kommando in Österreich stationiert sein“. Hofer laut FPÖ-Aussendung: „Das ist ein No-Go für mich.“

