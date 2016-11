15-Jährige in Wien geschlagen: FPÖ-Lasar: Derartigen Gewaltakten von Jugendlichen ist sofort Einhalt zu gebieten

„Das Jugendgerichtsgesetz gehört überdacht“

Wien (OTS) - Mit Entsetzen reagierte FPÖ-Nationalratsabgeordneter David Lasar auf den Fall eines 15-jährigen Mädchens, das in Wien von anderen Jugendlichen krankenhausreif geschlagen wurde: „Derartigen Gewaltakten von Jugendlichen ist sofort Einhalt zu gebieten. Und glaubt man Medienberichten, drohen den Tätern kaum härtere Strafen, im Gegenteil, laut Aussagen von Rechtsanwalt Dr. Alfred Boran erwarten sie ‚maximal einige Sozialarbeitsstunden‘“, so der Wiener FPÖ-Mandatar, der auch daran erinnerte, dass der aktuelle Fall leider nicht der erste und einzige Fall von brutaler Gewalt Jugendlicher sei. „Das Jugendgerichtsgesetz gehört überdacht“, betonte Lasar.

Lasar verwies in diesem Zusammenhang auch auf Aussagen von Justizminister Brandstetter bei der UN-Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege am 24. Mai 2016. Wörtlich sagte der Minister: „Das Recht ist vor allem dazu da, die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen. Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewaltverbrechen oder sexueller Gewalt geworden sind, brauchen besonders schnelle und professionelle Hilfe vor, während und nach dem Verfahren. Unser Augenmerk muss aber auch auf der Prävention durch strenge strafrechtliche Sanktionen liegen, denn Gewalt gegen Kinder ist eine der größten kriminalistischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.“

„Der Bundesminister für Justiz ist nun aufgefordert im Sinne seiner Aussagen vom 24. Mai 2016 umgehend zu handeln und dafür zu sorgen, dass strenge strafrechtliche Sanktionen mit entsprechender generalpräventiver Wirkung ergriffen werden können, anstatt dem bisherigen unzureichenden Regime des Jugendgerichtsgesetzes zu folgen“, forderte Lasar.

