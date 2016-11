Terminaviso: Finanzminister Schelling begrüßt Weltbank-Präsident bei „Finanz im Dialog“

Präsident der Weltbank Jim Yong Kim zu Gast bei BMF-Diskussionsveranstaltung in den Wiener Sofiensälen

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag wird Jim Yong Kim, amtierender Präsident der Weltbank, auf Einladung von Finanzminister Hans Jörg Schelling die Keynote bei der BMF-Diskussionsveranstaltung „Finanz im Dialog“ in den Wiener Sofiensälen halten. Unter dem Titel „Global Challenges to a Prosperous Future“ wird Jim Yong Kim die Standpunkte der Weltbank zu bedeutenden Themen darlegen. Im Anschluss an die Rede folgt eine Diskussionsrunde mit Jim Yong Kim und Finanzminister Hans Jörg Schelling. Moderiert wird die Veranstaltung von Christian Geinitz, Wien-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Zeit: Donnerstag, 17. November 2016, 18.00 Uhr

Ort: Festsaal, Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien

Medienvertreterinnen und –vertreter werden gebeten, sich per E-Mail unter bmf-presse @ bmf.gv.at zu akkreditieren, sofern noch keine Online-Anmeldung erfolgt ist.

ACHTUNG: Einlass ausnahmslos nur mit fristgerechter Anmeldung. Bitte legen Sie am Eingang einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor.

