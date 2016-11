AVISO: Bundesheer unterstützt mit der Volkshilfe humanitäres Projekt

Wien (OTS) - Am 17. November stellen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger von der Volkshilfe sowie Frau Lola Grace vom Middle East Children´s Institute ihre Zusammenarbeit für ein humanitäres Projekt vor. Dieses unterstützt die jordanische Regierung bei der Versorgung von Flüchtlingen mit Kleiderspenden für den Winter.

Das Bundesheer sammelt in Kooperation mit der Volkshilfe dafür die Spenden der Bevölkerung in der Maria-Theresien- sowie in der Van Swieten-Kaserne in Wien. Nach der Sammelaktion wird die Winterbekleidung verpackt und nach Jordanien transportiert.

Die Sammelaktion von Winterbekleidung für Jordanien startet am 17.11.2016.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen und werden gebeten, sich unter 0664 622 1005 oder presse @ bmlvs.gv.at anzumelden.

Datum: 17. November um 09:00 Uhr

Ort: Roßauer Lände 1, 1090 Wien im Presseraum / 3.Stock

Bundesheer unterstützt mit der Volkshilfe humanitäres Projekt



Am 17. November stellen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil

und Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger von der Volkshilfe sowie

Frau Lola Grace vom Middle East Children´s Institute ihre

Zusammenarbeit für ein humanitäres Projekt vor.



Datum: 17.11.2016, um 09:00 Uhr



Ort:

Bundeministerium für Landesverteidigung und Sport

Presseraum / 3.Stock

Roßauer Lände 1, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at