Sehenswert: Der neue Winter Imagefilm der Schmitten

„Be good, be together, be Schmitten!“, so lautet die Botschaft im neuen Winter Imagefilm der Schmitten. Authentisch und sympathisch zeigen sich die Darsteller im Film.

Zell am See (TP/OTS) - Staubender Pulverschnee, glückliche Skifahrer, perfekt präparierte Pisten - so könnte die Beschreibung vieler Wintersport-Filme lauten. Doch zu diesen Grundzutaten liefert der brandneue Winter Imagefilm der Schmitten noch eine wertvolle Botschaft: „Be good, be together, be Schmitten!“ „In vielen Werbefilmen fehlt für mich das Gemeinsame, das Genießen. Und der Imagefilm für die Schmitten sollte nicht einfach ein weiterer cooler Ski Film werden, in dem Profiskifahrer die Piste runterjagen und akrobatische Stunts zeigen“, erklärt Produzent Nik Pichler aus Wien. Der unter anderem Regisseur, Autor, Kommunikationstrainer und Künstler ist. Für den Film hat man ausschließlich mit Amateuren gearbeitet, was hervorragend klappte, denn jeder war mit großem Spaß bei der Sache.

Die Botschaft: Tue Gutes, und es kommt Gutes zurück

Für die Skifahrer und Gäste der Schmitten sollen die Pisten eine Begegnungszone sein und die Atmosphäre am Berg ein Ort zum Abschalten. Manchmal aber scheint es, als würde man die Hektik des Alltags mit auf die Piste bringen, und es kann nicht schnell genug gehen. Mit dem neuen Imagefilm lädt die Schmitten ein, einfach mal abzuschwingen, die Aussicht zu genießen und aufmerksam auf die anderen Wintersportler zu sein. Viele Szenen im Film transportieren diese Botschaft: Tue Gutes, und es kommt Gutes zurück.

Eine andere Perspektive

Der Zuseher übernimmt die Rolle des Hauptdarstellers und erlebt so einen Skitag auf der Schmitten aus seiner eigenen Perspektive. Dabei ist vieles anders, als man es vom Alltag kennt. Ein Parkplatz in der ersten Reihe, eine lustige Gondelfahrt mit vier jungen Frauen, eine helfende Hand nach einem Sturz und ein gemütliches Mittagessen mit den „neuen“ Freunden. So könnte ein Skitag öfters enden!

Hier geht’s zum Video:

www.schmitten.at/de/aktuelles/youtube-channel

