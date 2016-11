Rehabilitierung beim Testspiel? Österreich – Slowakei live im ORF

Am 15. November ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Nach der Niederlage gegen Irland in der WM-Qualifikation geht es für Österreich am Dienstag, dem 15. November 2016, beim freundschaftlichen Länderspiel gegen die Slowakei um so etwas wie Rehabilitierung. Ab 20.15 Uhr melden sich live in ORF eins aus dem Ernst-Happel-Stadion Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentator ist Thomas König.

Die Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und sport.ORF.at stellen Live-Streams bereit und präsentieren außerdem Highlights als Video-on-Demand. Für blinde und sehschwache Menschen werden die Spiele im Zweikanalton audiokommentiert.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

