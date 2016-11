Wenn Luxus zum neuen Standard wird

Mein Haus, mein Auto, mein Bad: warum Waschtische aus Kaldewei Stahl-Email eine neue Wertigkeit definieren

Ahlen (ots) - Heute sind nicht mehr nur öffentlichkeitswirksame Statussymbole wie ein schnelles Auto oder eine exklusive Reise Manifestationen von persönlichem Luxus. Das eigene Zuhause wird mehr und mehr zu dem Ort, an dem sich der größte Luxus von allen genießen lässt: Zeit für sich selbst und die Familie. Dabei gewinnt das Bad massiv an Stellenwert, denn es gibt keinen intimeren Ort in den eigenen vier Wänden. Das macht das Bad zum idealen Raum für individuelle Luxusmomente. Die Bühne bilden hier eine moderne Architektur sowie Qualitätsmaterialien, die alltäglichen Handgriffen neuen Glanz und mehr Wertigkeit verleihen. Der Waschtisch, das wohl meistgenutzte Element im Badezimmer, macht hier den Anfang - Modelle aus Kaldewei Stahl-Email vereinen Design und Materialqualität in Perfektion.

Befragt man Menschen nach ihren liebsten Luxusprodukten, so werden zunächst ein teures Auto, eine noble Uhr oder auch ein großer Fernseher genannt. In diese Wünsche wird zwar meist unbekümmerter investiert als zum Beispiel in klassische Einrichtungsgegenstände, jedoch zeigt sich ein deutlicher Trend zum heimischen Luxus. Denn von ein wenig mehr Luxus im eigenen Zuhause profitiert jeder -schließlich nutzt man tagtäglich bestimmte Dinge wie Bett, Küche oder Bad. Vor allem das Badezimmer wandelt sich immer mehr zu einem persönlichen Rückzugsort für individuelle Luxusmomente.

Kaldewei Stahl-Email: So wird Luxus zum neuen Standard im Bad

Individueller Luxus bedeutet für viele Menschen, sich von der Masse abzuheben und in den Genuss von etwas ganz Besonderem zu gelangen. Noch besser ist es, wenn persönlicher Luxus zu etwas Alltäglichem wird. Mit den neuen Waschtischen aus Kaldewei Stahl-Email wird Luxus jetzt auch im Bad zum neuen Standard. Im Vergleich zu herkömmlichen Anbietern sind die Waschtische des Premiumherstellers führend hinsichtlich Design- und Materialqualität. Zudem gibt Kaldewei 30 Jahre Garantie - eine Zeitspanne, die sich Auto- oder Küchenkäufer nur wünschen können.

Kaldewei Waschtische: Exklusive Wertigkeit muss nicht teuer sein

Eine Veränderung muss nicht sündhaft teuer sein. Oft genügen kleine Umgestaltungen, um dem großen Ganzen eine ganz neue Wertigkeit zu verleihen. Soll beispielsweise das Badezimmer mehr Raum und Zeit für individuelle Luxusmomente bieten, empfehlen sich die neuen Waschtische aus Kaldewei Stahl-Email. Denn sie überzeugen nicht nur durch ihre exklusive Designsprache, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Qualität, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit. Schließlich ist der Waschtisch der am häufigsten genutzte Kontaktpunkt im Bad.

Mit fünf designprämierten Waschtischserien garantiert der Premiumhersteller Kaldewei ein Maximum an Individualität bei der Badgestaltung. Ob frei stehendes oder integriertes Modell, die Kaldewei Waschtische verleihen jedem Badezimmer mit einem kleinen Handgriff einen besonderen und nachhaltigen Luxus, der sich gleich mehrmals am Tag genießen lässt.

Über Kaldewei

Die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG ist weltweiter Partner für hochwertige Badlösungen aus kostbarem Stahl-Email. Mit dem Portfolio aus über 500 Duschflächen, Badewannen und Waschtischen bietet der Premiumhersteller perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen für das Projektgeschäft und private Bauherren - in einheitlicher Materialität und harmonischer Designsprache. Produkte aus Kaldewei Stahl-Email haben sich über Jahrzehnte durch ihre klaren Materialvorteile im Bad bewährt. Das Unternehmen wurde als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet und erhielt dank der Zusammenarbeit mit international renommierten Designbüros über 120 Designprämierungen. 1918 gegründet, ist Kaldewei mit eigenen Tochtergesellschaften oder Vertriebspartnern heute in über 80 Ländern der Welt präsent.

