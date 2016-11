FPÖ-Kickl: Haselsteiner, Konrad, Ederer und Fischler sind abgehobenes Establishment in Reinkultur

Van der Bellen ist Marionette des Machtapparats - Unwahrheiten und Angstmacherei sind Inhalt der VdB-Kampagne

Wien (OTS) - „Wenn Haselsteiner, Konrad, Ederer und Fischler sich für Van der Bellen ins Zeug werfen, ist das ein Beweis mehr dafür, dass das Establishment nichts mehr fürchtet, als den eigenen Machtverlust durch einen Bundespräsidenten Norbert Hofer, der als verlängerter Arm der Bevölkerung agieren wird und die Österreicher in Entscheidungen einbindet, statt sie weiter von oben herab auszugrenzen. Der heutige Auftritt des Oligarchen mit unklarem Wohn- und Steuersitz samt Bankern und gescheiterten Vertretern rot-schwarzer Proporzpolitik in Österreich und auf EU-Ebene räumt endgültig mit der Unabhängigkeitsstory Van der Bellens auf. Dieser Herr ist nicht unabhängig, sondern eine Marionette des bestehenden Machtapparats von Brüssel abwärts, der so gern unter sich bleiben möchte“, kommentierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die heutige Pressekonferenz.

Ein Wirtschaftsliberaler, der um seine Profitmaximierung fürchte, ein Banker, dem die von der EU verordnete Schuldenvergemeinschaftung auf Kosten der Sparer nur recht sein könne, eine rote Ex-Managerin eines Konzerns, die massenweise Kündigungen mit zu verantworten hätte und die als Einpeitscherin des österreichischen EU-Beitritts durch die Tausender-Lüge berühmt-berüchtigt sei, sowie ein ehemaliger EU-Kommissar und Luxuspensionist, der bis heute nichts vom Bauernsterben im eigenen Land mitbekommen habe, seien eine Allianz, in der sich ein Großteil der Missstände in Österreich und in Europa widerspiegle. Was als Stützräder für Van der Bellen gedacht gewesen sei, werde so zur ungeplanten Wahlempfehlung für Norbert Hofer.

In ihrem Auftritt hätten Haselsteiner und Co. exakt die Unwahrheitsstrategie des Vernebelns, Vertuschens und Täuschens vorexerziert, die Van der Bellen selbst in seinem Buch zur Wahl vorgegeben habe. Anstatt auf positive Inhalte für die Zukunft Österreichs zu verweisen, statt Strategien zur Überwindung der Kluft zwischen den selbsternannten politischen Eliten und der Bevölkerung zu entwickeln, statt Fehler der Regierenden aufzuzeigen und Alternativen zu entwickeln, sei der einzige Inhalt die Verbreitung von Angst und Unwahrheiten.

„Haselsteiner und Co. wollen die Menschen offenbar für dumm verkaufen und ihnen einreden, dass deren real existierende Probleme nur Einbildung sind. Wer also Van der Bellen wählt, der wählt eine Fortsetzung der unverantwortlichen Massenzuwanderung, die Fortsetzung einer unkritischen EU-Hörigkeit im Windschatten Merkels und eine Fortsetzung jener Form der Regierungstätigkeit in Österreich, die seit Jahren beweist, dass sie nicht die Probleme im Land löst, sondern selbst das größte Problem ist“, schloss Kickl.

