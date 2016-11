Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

382 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 13. November 2016

Wien (OTS) - Die Opfer in der vergangenen Woche waren drei Fußgänger und je zwei Mitfahrer und Lenker eines Pkws. Am Dienstag wollte eine 90-jährige Fußgängerin in Oberösterreich bei Rotlicht einen Schutzweg überqueren und wurde von einem herannahenden Pkw mit dem Seitenspiegel gestreift und zu Boden gestoßen. Die Pensionistin erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Seit Jahresbeginn kamen 59 Fußgänger bei Verkehrsunfällen auf Österreichs Straßen ums Leben. Am Wochenende, zwischen Freitag und Sonntag, verunglückten fünf Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn, Bundes-und Landesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Nieder- und Oberösterreich und je einer im Burgenland, Kärnten und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen ein Fehlverhalten des Fußgängers und nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Hindernisse auf der Fahrbahn, Übermüdung und Unachtsamkeit. Drei Verkehrstote waren ausländische Staatsbürger, zwei Unfälle waren Alleinunfälle und ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einem Schutzweg.

Vom 1. Jänner bis 13. November 2016 gab es im österreichischen Straßennetz 382 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2015 waren es 425 und 2014 391.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Karl-Heinz Grundböck, MA

Sprecher des Ministeriums

Tel.: +43-1-53126-2490

karl-heinz.grundboeck @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at