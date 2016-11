Clarivate Analytics treibt mit der Verfügbarkeit von EndNote X8 den wissenschaftlichen Forschungsprozess voran

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Clarivate Analytics, ehemals der Geschäftsbereich Intellectual Property & Science von Thomson Reuters, gab heute die Verfügbarkeit von EndNote(TM) X8, der nächsten Iteration der führenden Software für Forscher, Bibliothekare und Studenten für das Auffinden, die Verwaltung und das Erstellen von Bibliografien, Zitaten und Quellenangaben für intelligentere Forschung bekannt.

Im digitalen Zeitalter hat Forschungszusammenarbeit eine vollkommen neue Bedeutung erlangt. Zwischen 1998 und 2011 ist die Zahl der von 50 und mehr Autoren veröffentlichten Artikel von ca. 500 pro Jahr auf über 1.000 gestiegen. EndNote nimmt sich des Trends steigender Forschungsvolumen an und erlaubt es Forschern, intelligenter zu arbeiten, um neuartige Forschung zu präsentieren, unabhängig von wo aus sie es tun. EndNote X8 unterstützt jetzt das Teilen vollständiger EndNote Forschungsbibliotheken, einschließlich Quellenangaben, PDFs und Anmerkungen mit bis zu 100 Personen. Mitarbeiter können mithilfe uneingeschränkter Cloudspeicherung die gemeinsame Bibliothek in Echtzeit erweitern, mit Anmerkungen versehen oder daraus zitieren, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Eine integrierte Aktivitätenliste ermöglicht es Nutzern, neue Mitglieder zu identifizieren und die letzten Änderungen nachzuvollziehen, die von den Mitarbeitenden an der Bibliothek vorgenommen wurden.

"Unser Ziel ist es, die Anforderungen des Marktes und insbesondre der Endnutzer zu erfüllen", sagte George Kowal, Head of Researcher Solutions bei Clarivate Analytics. "Genau das macht X8, denn es unterstützt sie dabei, ihre Forschung mithilfe von verbesserter Zusammenarbeit effektiver voranzutreiben."

Der Wettbewerb bei Veröffentlichungen hat seinen bisherigen Höchststand erreicht und Verzögerungen aufgrund unsachgemäß verwalteter Quellenangaben sind ausgeschlossen, wenn die richtigen Quellenangaben nur einen Klick entfernt sind. EndNote erlaubt es den Nutzern, mit der sich laufend entwickelnden Welt der wissenschaftlichen Forschung und Veröffentlichungen Schritt zu halten, indem es die Suche, die Strukturierung und das Teilen von Quellenmaterial sowie das automatische Formatieren von Bibliografien ermöglicht und damit die Zeit für das Sammeln von Forschungsmaterial und das Schreiben von Manuskripten, Patentanträgen und Anträgen auf Forschungsmittel reduziert. Mithilfe der Vergleichsfunktion für Manuskripte von EndNote kann der Nutzer die Gefahr der Ablehnung von Manuskripten durch die Identifizierung von Fachzeitschriften reduzieren, die ihre Forschung am ehesten akzeptieren werden, da es mehrere zehn Millionen von verbundenen Zitaten im Web of Science(TM) analysiert, einer weltweiten Sammlung von sorgfältig indexierten Daten aus Tausenden Fachzeitschriften von Hunderten Verlagen.

"Als führende Verwaltungsressource der Branche für Quellenangaben spielt EndNote eine bedeutsame Rolle in der heute so herausfordernden Forschungslandschaft und bei den sich verlagernden Trends in der multidisziplinären, weltweiten Forschungszusammenarbeit", sagte Jessica Turner, Global Head of Government and Academia von Clarivate Analytics. "Mit weltweit 4 Millionen Nutzern in mehr als 100.000 Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen wissen wir, wie wichtig EndNote im Forschungsprozess ist und wir werden auch in Zukunft unseren Kunden die beste Lösung für die Verwaltung von Quellenangaben bereitstellen."

EndNote X8 ist für Mac und Windows verfügbar und synchronisiert nahtlos mit EndNote online sowie mit der iPad Applikation von EndNote.

Clarivate Analytics

Clarivate(TM) Analytics beschleunigt über die Bereitstellung zuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kunden in aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zu entwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaliger Geschäftsbereich Intellectual Property and Science von Thomson Reuters unterstützen wir unsere Kunden seit über 60 Jahren. Auch jetzt als eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000, in über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätigen Mitarbeitern, bewahren wir unvermindert unsere Fachkenntnis, Objektivität und Agilität. Weitere Informationen finden Sie unter Clarivate.com (http://www.clarivate.com/).

